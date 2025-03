Parlamenti Europian zgjedh Tiranën për të hapur zyrën për Ballkanin Perëndimor

Parlamenti Europian pritet të hapë një zyrë në Tiranë për të shërbyer si pikë kontakti mes PE, parlamenteve të vendeve anëtare dhe partnerëve lokal në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Lajmi është publikuar në faqen zyrtare të Parlamentit Europian ku mes të tjerash shkruhet se “zyra do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e Parlamentit, veçanërisht në lidhje me pranimin në BE, dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon”.

Parlamenti Europian ka mbështetur vazhdimisht perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, duke njohur rëndësinë e tij strategjike për stabilitetin rajonal dhe projektin më të gjerë evropian. Krijimi i zyrës pasqyron strategjinë më të gjerë të BE-së për thellimin e angazhimit me vendet kandidate.

Nevoja jetike për të forcuar partneritetet e BE-së në Ballkanin Perëndimor është bërë edhe më e qartë duke pasur parasysh sfidat aktuale gjeopolitike, jo më pak luftën e Rusisë në Ukrainë.

Krijimi i një zyre të PE në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE, duke nxitur stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta midis BE-së dhe fqinjëve të saj.