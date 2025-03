Tragjedi e trefishtë: Babai vdes nga pikëllimi sapo mësoi se i biri i sapomartuar humbi jetën me të shoqen në aksident fatal

Një tragjedi e trefishtë ndodhi në vendin fqinjë me një baba të vrarë shpirtërisht që vdiq nga pikëllimi me të mësuar se djali i vetëm që sapo ishte martuar, humbi jetën bashkë me të shoqen në një aksident fatal.

Ngjarja ndodhi në Volos të Greqisë, raporton noa.al. Burri 74 vjeçar pësoi atak kardiak kur mësoi se çifti i porsamartuar (në foto) humbi jetën tragjikisht pasditen e së dielës në një aksident trafiku.

Tragjedia rrugore ndodhi kur motoçikleta me të cilën po udhëtonin u përplas me një automjet ferme, raporton noa.al.

Të martën 11 mars, të afërm dhe miq do t’i japin lamtumirën e fundit babait 74-vjeçar të burrit, i cili nuk e duroi dot lajmin e hidhur dhe ndërroi jetë pasi pësoi një atak kardiak.

74-vjeçari fatkeq, i cili po përballej me probleme të rënda shëndetësore, ka ndërruar jetë pak orë pas vdekjes së djalit të tij.

Të mërkurën 12 mars do të bëhet varrimi i 38-vjeçarit Kostas Papakonstantinou dhe bashkëshortes së tij Kerasia Alimantiris, të cilët humbën jetën menjëherë në asfalt kur motori i tyre u përplas me një makinë ferme në Malaki.

Autoritetet kanë nisur hetim për të shqyrtuar pamjet video nga vendi i ngjarjes, të cilat mund të hedhin dritë mbi rrethanat e aksidentit fatal të trafikut.

Sipas informacioneve të deritanishme, drejtuesi i motoçikletës ka tentuar të parakalojë kur një makinë ferme, e cila kishte dalë nga një rrugë anësore, ishte futur në rrugën kryesore. Më pas ka ndodhur një përplasje e dhimbshme, e cila ka bërë që pasagjerët e motoçikletës të rrëzohen dhe të vdesin në çast, edhe pse mbanin helmeta mbrojtëse.

Postimi i Kerasia pak orë para aksidentit tragjik automobilistik

Madje, e ndjera Kerasia kishte bërë një postim në llogarinë e saj në Facebook, me një foto nga dasma e tyre, pak orë para aksidentit tragjik automobilistik që i mori jetën asaj dhe bashkëshortit të saj.

***

Drejtuesi i makinës, i cili kishte hyrë në rrugën kryesore të Pelionit, nuk e kishte parë motorin dhe tha se ka dëgjuar vetëm zhurmën nga përplasja me kamionin e fermës së tij. Shoferi 82-vjeçar, u la i lirë sot, ndërsa do të ndiqet penalisht. /noa.al