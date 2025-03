Mbulimi i monumentit të Skënderbeut, Rama zbulon arsyen

Rama thotë se qeveria ka marrë miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e Heroit Kombëtar Shqiptar në një shesh të Parisit me emrin e tij, dhe për punë ditësh skela që ka mbuluar monumentin e Skënderbeut në shesh do të hiqet.

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me mbulimin e monumentit të Skënderbeut në qendër të Tiranës. Kreu i qeverisë në një reagim në rrjete sociale, ka hedhur poshtë akuzat për konspiracion në Muajin e Ramazanit, teksa thotë se monumenti është mbuluar pasi po i merren format për realizimin e një kopjeje të tij, e cila do të vendoset në sheshin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Paris.

Rama thotë se qeveria ka marrë miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e Heroit Kombëtar Shqiptar në një shesh të Parisit me emrin e tij, dhe për punë ditësh skela që ka mbuluar monumentin e Skënderbeut në shesh do të hiqet.

Reagimi i Ramës:

Qarkullon një kua-kua-kua këmbëngulëse në kënetën sociale për psenë e mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë dhe formulohen mallkime për tradhëti kombëtare, bazuar në akuza për konspiracion kundër Atletit të Krishtit në Muajin e Madhërueshëm të Ramazanit Arsyeja është shumë e thjeshtë, po edhe e bukur në këtë rast. Monumenti është veshur me skeleri, sepse po i merren format për realizimin më pas të një kopjeje të tij, e cila do të vendoset në sheshin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Paris Po po, e lexuat mirë, pas një përpjekjeje diplomatike të gjatë e të suksesshme, pikërisht sepse sot Shqipëria dëgjohet me respekt, kemi arritur të marrim miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e Heroit tonë Kombëtar në një shesh të Parisit me emrin e tij Punë ditësh dhe skela do të hiqet, kështu që edhe atdhetarët zemërtrazuar që llokoçiten në kënetën e kua-kua-kuave do të mund të çmallen me kalin e Skënderbeut dhe do t’u duhet të gjejnë një tradhëti tjetër.