Policia hedh dritë mbi vdekjen e aktorit Gene Hackman dhe Betsy Arakawa: Çfarë tregojnë pamjet e fundit të kamerave të sigurisë

Për vite me radhë, bashkëshortja e përkushtuar e aktorit Gene Hackman, Betsy Arakawa, bënte gjithçka që mundej për ta ndihmuar të qëndronte i shëndetshëm, qoftë duke mbajtur një maskë kudo që shkonte apo duke e inkurajuar të qëndronte në formë duke bërë çiklizëm ose yoga në Zoom.

Në fund të shkurtit, çifti u gjet i vdekur në shtëpinë e tyre në New Mexico, një fund rrëqethës për jetën që ndanë bashkë. Arakawa, 65 vjeçe, vdiq nga hantavirusi dhe disa ditë më vonë, Hackman, 95 vjeç, vdiq nga një sëmundje e zemrës, zbuloi zyra e hetuesit mjekësor të New Mexico të premten.

Autoritetet, duke punuar për të rindërtuar një kronologji të asaj që ndodhi, thanë se Hackman vuante nga sëmundja e Alzheimerit dhe mund të mos e ketë kuptuar se ishte i vetëm në ditët para se të ndërronte jetë.

Të dhëna mbi jetën e çiftit para vdekjes së tyre tragjike mund të merren nga ndërveprimet e tyre të fundit me të dashurit. Miq të afërt dhe të vjetër të çiftit thonë se ata dukeshin në gjendje të mirë shëndetësore gjatë takimit të tyre më të fundit.

“Herën e fundit që i pamë, ishin gjallë dhe mirë,” i tha Daniel Lenihan CNN-it javën e kaluar. Barbara, gruaja e Lenihan-it, tha se e kishte parë Arakawa-n për herë të fundit disa javë më parë në një dyqan dekorimi shtëpie që të dyja kishin hapur së bashku në Santa Fe. “Ishin kaq të këndshëm,” tha Barbara, duke shtuar se sa krenarë ishin Hackman dhe Arakawa për njëri-tjetrin. “Ndoshta nuk kemi parë kurrë një çift që shkonte kaq mirë dhe e shijonte kaq shumë shoqërinë e njëri-tjetrit.”

Duke përdorur provat e mbledhura nga shtëpia e tyre, autoritetet rindërtuan atë që tani besojnë se ndodhi, duke dhënë përgjigje për shumë nga pyetjet që fillimisht mbetën një mister.

Hetuesit besojnë se ajo vdiq e para

Veprimet e fundit të konfirmuara të Arakawa-s ishin më 11 shkurt. Ajo kishte një shkëmbim të shkurtër email-i me terapistin e saj të masazhit atë mëngjes dhe më vonë vizitoi një treg ushqimor “Sprouts Farmers Market”, një farmaci “CVS” dhe një dyqan ushqimi për qen përpara se të kthehej në shtëpinë e saj të rrethuar me gardh, rreth orës 17:15, tha të premten Sherifi i Santa Fe, Adan Mendoza. Pas kësaj, nuk pati më asnjë aktivitet apo komunikim të njohur prej saj, tha sherifi.

“Shumë email-e mbetën të hapura në kompjuterin e saj më 11 shkurt,” tha Mendoza. Arakawa vdiq nga sindroma pulmonare e hantavirusit, një sëmundje e rrallë që vjen si pasojë e infeksionit nga kontakti me brejtësit, sipas Dr. Heather Jarrell, kryemjeke në Zyrën e Hetuesit Mjekësor të New Mexico. Pilulat e gjetura të shpërndara në dyshemenë e banjës pranë trupit të Arakawa-s ishin ilaçe për tiroiden me recetë dhe nuk kishin lidhje me vdekjen e saj, tha Jarrell. Zinna, një nga qentë e çiftit që i adhuronin kafshët, u gjet i ngordhur në një kafaz në banjë, pranë trupit të saj.

“Duke u bazuar në rrethanat, është e arsyeshme të konkludojmë se zonja Arakawa ndërroi jetë e para,” tha Jarrell.

Ajo që ndodhi në ditët pasi gruaja e tij prej më shumë se 30 vitesh nuk ishte më pranë tij ende nuk është plotësisht e qartë, por fundi erdhi brenda pak ditësh.

Sëmundja hipertensive dhe aterosklerotike e zemrës i mori jetën legjendës së aktrimit, ndoshta më 18 shkurt, kur stimuluesi i tij kardiak regjistroi për herë të fundit rrahjet e zemrës, sipas Jarrell. Pajisja regjistroi se Hackman kishte fibrilacion atrial, një rrahje të parregullt të zemrës.

Trupi i tij u gjet në tokë pranë kuzhinës, me një shkop ecjeje dhe syze dielli pranë tij, më 26 shkurt. Autoritetet thanë se ai ishte “në një gjendje shumë të keqe shëndetësore.” Hackman kishte sëmundjen e Alzheimerit në fazë të avancuar, e cila ishte “një faktor kontribues i rëndësishëm” në vdekjen e tij, dhe ishte e mundur që aktori të mos ishte “i vetëdijshëm” që gruaja e tij kishte vdekur disa ditë më parë, tha Jarrell.

Alzheimri, një çrregullim i trurit i shkaktuar nga dëmtimi i qelizave nervore në tru, fillon me humbje të lehtë të kujtesës dhe mund të çojë në paaftësinë për të kryer aktivitete të përditshme, sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Sëmundja, e cila vlerësohet se prek gati 7 milionë amerikanë, ishte shkaktari i shtatë kryesor i vdekjeve në SHBA në vitin 2022, sipas CDC-së. “Ndërsa njerëzit përparojnë në ecurinë e sëmundjes së Alzheimerit, ata bëhen gjithnjë e më të varur nga një kujdestar,” tha Dr. Jonathan Reiner, profesor i mjekësisë dhe kirurgjisë në Universitetin George Washington, për CNN-in të premten mbrëma.

Nuk është e qartë nëse Arakawa ishte kujdestarja e tij kryesore apo nëse Hackman kishte kujdestarë të tjerë. Nëse Arakawa ishte kujdestarja e tij kryesore, “ajo do të ishte përgjegjëse për t’i dhënë Hackman-it ilaçet, për ta pastruar, për ta ndihmuar të shkonte në banjë dhe për ta ushqyer,” tha Reiner. Me vdekjen e papritur të Arakawa-s, “mund të shihet se si, fatkeqësisht, kjo mund të ketë çuar në vdekjen e tij,” shtoi ai.

Gjetjet e tjera përshkruajnë një tablo të zymtë të ditëve të fundit të Hackman-it

Hetuesit nuk kanë gjetur asnjë shenjë që Hackman të ketë komunikuar me dikë. Ata gjithashtu nuk gjetën asnjë ushqim në stomakun e tij, “që do të thotë se nuk kishte ngrënë kohët e fundit,” tha ekzamineri mjekësor.

Disa pyetje mund të mbeten pa përgjigje Zyrtarët thanë se do të jetë “e vështirë të thuhet” nëse Arakawa ndjente ndonjë shqetësim në ditët para vdekjes së saj. Është e mundur që ajo të ketë qenë e sëmurë për javë të tëra përpara se të ndërronte jetë, megjithëse nuk dukej e sëmurë apo në vështirësi në pamjet e kamerave të sigurisë të regjistruara më 11 shkurt.

“Ajo po ecte përreth, po bënte pazar, po vizitonte dyqane,” tha Mendoza për videon e sigurisë. “Hetuesit e mi nuk kanë treguar ndonjë problem me të apo ndonjë vështirësi në lëvizje.” CDC-ja është njoftuar për rastin e hantavirusit që, sipas autoriteteve, çoi në vdekjen e Arakawa-s, tha Veterinerja Publike Shtetërore e New Mexico, Erin Phipps. Sindroma pulmonare e hantavirusit nuk përhapet nga një person te tjetri.

Simptomat mund të shfaqen deri në dy muaj pas kontaktit me një brejtës të infektuar, shpesh duke filluar me lodhje, temperaturë dhe dhimbje muskulore, të cilat mund të zhvillohen në kollë dhe vështirësi në frymëmarrje brenda disa ditësh. Më shumë se një e treta e njerëzve që zhvillojnë simptoma respiratore mund të vdesin nga kjo sëmundje, sipas CDC-së.

Zyrtarët e shëndetësisë kontrolluan pronën e çiftit për shenja të brejtësve, tha Phipps. Ata zbuluan se rreziku i ekspozimit brenda shtëpisë ishte i ulët, por gjetën prova që brejtësit kishin hyrë në struktura të tjera të pronës.

Autoritetet janë gjithashtu duke pritur rezultatet e autopsisë për të përcaktuar se si ndërroi jetë qeni i çiftit. Uria mund të ketë qenë shkaku i vdekjes, por zyrtarët ende nuk janë të sigurt, tha Phipps, duke theksuar se qentë nuk sëmuren nga hantavirusi. Zinna iu nënshtrua një procedure më 9 shkurt, gjë që mund të shpjegojë pse qeni ishte në një kafaz, sipas Mendoza-s. Dy qentë e tjerë të çiftit u gjetën të gjallë dhe kishin mundësi të hynin dhe të dilnin nga shtëpia përmes një dere të hapur, thanë autoritetet. Ndërsa punojnë për të përfunduar një kronologji të këtyre vdekjeve të profilit të lartë, hetuesit janë ende duke kontrolluar telefonat celularë të Hackman-it dhe Arakawa-s për informacione që mund të hedhin dritë mbi vendndodhjet e tyre ose ndonjë komunikim që mund të kenë pasur para se të vdisnin. “Jemi mjaft afër përfundimit të kronologjisë,” tha Mendoza në një konferencë për shtyp të premten, duke theksuar se hetimi do të mbetet i hapur derisa të përmbyllen edhe disa “pikave të pazgjidhura.” “Mendoj se shumica e pyetjeve tashmë kanë marrë përgjigje”, tha Mendoza. “Po presim rezultatet nga telefonat celularë, por ka shumë pak gjasa që ato të zbulojnë diçka të re.” As Hackman dhe as Arakawa nuk kishin shenja të brendshme apo të jashtme të traumës, sipas ekzamineres mjekësore. Të dy gjithashtu rezultuan negativë për Covid-19, gripin dhe viruse të tjera të zakonshme respiratore, shtoi ajo.

Një ekzaminim post-mortem me skaner CT tregoi se Hackman kishte “””sëmundje të rëndë të zemrës, përfshirë disa ndërhyrje kirurgjikale, prova të sulmeve të mëparshme në zemër dhe dëmtime serioze të veshkave për shkak të presionit të lartë të gjakut për një kohë të gjatë,”tha ajo.

Një histori dashurie që zgjati tre dekada

Hackman dhe Arakawa “u takuan ndërsa ajo punonte me kohë të pjesshme në një qendër fitnesi në Kaliforni,” sipas një artikulli të “New York Times Magazine” të vitit 1989. Në atë kohë, Hackman, 59 vjeç, kishte kaluar tre dekada si një aktor i suksesshëm në Hollywood, ndërsa Arakawa ishte një pianiste klasike që e kishte zhvilluar dashurinë e saj për muzikën gjatë fëmijërisë në Hawaii.

“Ata ndanin një shtëpi dy dhomëshe në një fushë të gjerë të kafenjtë jashtë Santa Fe,””” shkruhej në artikull. “Ai pikturon dhe vizaton, hobi që i pëlqejnë, dhe merret me punë të ndryshme në njërin nga dy kamionët e tij.”

Hackman dhe Arakawa u martuan në vitin 1991. Çifti shijonte të shikonte “DVD-të që gruaja ime merr me qira; na pëlqejnë historitë e thjeshta që disa filma me buxhet të ulët arrijnë të krijojnë,” tha ai për “Empire” në vitin 2020.

Barbara Lenihan i tha “New York Times” se Arakawa gjithashtu e ndihmonte të shoqin në përpjekjet e tij letrare, duke shkruar në kompjuter dorëshkrimet e tij, si dhe duke ndihmuar me redaktimin dhe duke ndarë mendimet e saj për personazhet.

“Ajo ishte shumë e përfshirë në atë që ai bënte,” tha Lenihan. “Ajo e bënte të mundur që ai ta realizonte atë.” Për shkak të shqetësimeve shëndetësore pas pandemisë së Covid-19, miqtë kishin parë më pak çiftin gjatë viteve të fundit, tha Lenihan.

Arakawa merrte masa si mbajtja e maskës për të siguruar që burri i saj të mos sëmurej. Deri një vit më parë, Hackman vazhdonte të ngiste biçikletën, dhe Arakawa “e kishte përfshirë në yoga dhe aktivitete të ndryshme në shtëpi përmes Zoom-it, duke u përpjekur të mbante një formë të mirë fizike,” tha ajo.

“Betsy ishte një grua e mrekullueshme. Ata ishin shumë të afërt, dhe ajo ishte një kuzhiniere e shkëlqyer që kujdesej me të vërtetë për të,” tha Lenihan. “Ata ushqeheshin shumë shëndetshëm. Ai kishte bërë një bajpas të trefishtë rreth moshës 60 vjeç, dhe kishte qenë në gjendje të mirë shëndetësore që atëherë, dhe jam e sigurt se ajo ishte një nga faktorët kryesorë për këtë.

Daniel dhe Barbara Lenihan e përshkruan çiftin si “njerëz shumë të lehtë për t’u shoqëruar.” Kur ata i ftonin Lenihanët në shtëpinë e tyre, Hackman shpesh i kërkonte Arakawa-s të luante pjesë klasike në piano, dhe ajo e mbështeste me të njëjtën dashuri arritjet e tij, tha Barbara Lenihan. Ata adhuronin të udhëtonin dhe ishin shumë të dashur në komunitetin e tyre.

Çifti ndante gjithashtu një dashuri të madhe për kafshët. Ndërsa Hackman po xhironte filmin “The Replacements” në Baltimore në vitin 1999, dy qen endacakë u futën në set. Hackman i çoi në një strehë, ku njëri prej tyre mori emrin e tij. Më vonë, Hackman dhe Arakawa adoptuan qenin me emrin Gene. Daniel Lenihan tha se do ta kujtojë Hackman-in si një “burrë interesant, humorist dhe shumë inteligjent,”ndërsa bashkëshortja e tij e përshkroi Arakawa-n si “të zgjuar, me humor dhe argëtuese.””