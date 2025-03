Trump telefonatë me Putin: Kurse jetën e ushtarëve!

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka zbuluar se ka zhvilluar një telefonatë produktive me presidentin rus Vladimir Putin.

Trump përmes një njoftimi në rrjetet sociale pretendon se “ka një shans shumë të mirë që kjo luftë e tmerrshme, e përgjakshme më në fund të përfundojë”.

"Ne patëm diskutime shumë të mira dhe produktive me Presidentin Vladimir Putin të Rusisë dje, dhe ka një shans shumë të mirë që kësaj lufte të tmerrshme, të përgjakshme më në fund mund t’i vijë fundi – POR, në këtë moment, MIJËRA TRUPA UKRAINIANE JANË TË RRETHUARA PLOTËSISË NGA MILITAT BRUSE DHE TË MIRË ADVERTIV. POZICIONI. I kam kërkuar me forcë Presidentit Putin që t’i kursehet jeta. Kjo do të ishte një masakër e tmerrshme, e paparë që nga Lufta e Dytë Botërore. Zoti i bekofte te gjithe", shkroi Trump.