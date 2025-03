Pasagjerët e American Airlines tregojnë si u shpëtuan nga avioni që mori flakë në Denver

DENVER, SHBA – "Shqetësuese, e tmerrshme dhe e frikshme." Kështu e përshkroi një dëshmitare përvojën e saj teksa zbriste nga një avion i American Airlines, i cili mori flakë pasi u detyrua të bënte një ulje emergjente në Kolorado.

Disa nga 172 pasagjerët që po udhëtonin me avionin drejt Dallasit u panë duke qëndruar mbi krahun e avionit pas uljes së tij në Denver, me shtëllunga të mëdha tymi që i rrethonin, raporton noa.al duke cituar BBC.

Të gjithë personat në bord, përfshirë gjashtë anëtarët e ekuipazhit, arritën të dalin nga avioni gjallë, ndërsa 12 pasagjerë u trajtuan në spital për lëndime të lehta, sipas zyrtarëve të aeroportit.

Një nga pasagjeret, Michele Woods, i tha CBS News, se gjithçka dukej normale në momentin e ngritjes.

Nuk ishte deri kur ishin duke fluturuar në lartësi që ajo vuri re një zhurmë të fortë që vinte nga një prej motorëve të avionit.

Administrata Federale e Aviacionit të SHBA-së (FAA) konfirmoi më vonë se avioni u devijua drejt Denverit rreth 17:15 me orën lokale (23:15 GMT), pasi ekuipazhi raportoi "dridhje të motorit".

Por edhe pasi avioni u ul, pasagjerët kuptuan shpejt se nuk ishin ende të sigurt.

"Gjithçka ishte në rregull, por më pas tymi nisi të mbushte kabinën," tha znj. Woods, e cila po kthehej në shtëpi pasi kishte marrë pjesë në një panair tregtar në Kolorado.

E ulur në pjesën e përparme të avionit, ajo shpjegoi se ishte një nga të paktët që mundi të dilte nga avioni duke ecur, sapo ai u ul në tokë.

Pasagjerët e tjerë, siç tregojnë tani imazhet virale të njerëzve të mbledhur mbi krahun e një avioni të mbuluar nga tymi, nuk patën një arratisje aq të thjeshtë.

Ingrid Hibbit, e cila po udhëtonte me fluturimin 1006 bashkë me burrin dhe vajzën e saj, ishte një nga ata që u detyrua të dilte mbi krahun e avionit përpara se të ribashkohej me familjen e saj në tokë.

"[Nga dritarja mund të shihje] flakë dhe xhamat e dritareve [po] shkriheshin," i tha znj. Hibbit CBS-së.

Zbritja nga avioni ishte një sfidë e vështirë – veçanërisht e ndërlikuar nga fakti se ajo po mbante sandale Birkenstock.

"Po dridhesha, nuk isha e qëndrueshme," pranoi ajo.

Situata e saj u bë edhe më stresuese nga fakti që as ajo dhe as pjesëtarët e familjes së saj nuk ishin ulur në të njëjtin seksion të avionit, duke qenë të detyruar të komunikonin vetëm me mesazhe.

"Shpresoja që gjithçka të ishte në rregull, por vërtet nuk e dinim me siguri," tha ajo, duke shtuar se pavarësisht se incidenti zgjati vetëm 10 minuta, "ishte një 10-minutësh shumë i gjatë".

"Ishte një ndjenjë e mrekullueshme të shihje që të gjithë ishin mirë."

Ajo dhe familja e saj më në fund arritën në aeroportin ndërkombëtar Dallas Fort Worth të premten në mëngjes, së bashku me disa nga pasagjerët e tjerë.

Lirimi nga ankthi, tha ajo, kishte përfshirë të gjithë grupin, veçanërisht pas një episodi "të rraskapitës", i cili kishte errësuar fillimin e pushimeve të tyre familjare.

"Nëse kjo do të kishte ndodhur në ajër, nuk mendoj se do të ishim këtu duke treguar këtë histori, sepse kush e di si do të kishte shkuar," tha ajo. "Jam mirënjohëse që të gjithë mbijetuan." /noa.al