Në një vendim të papritur dhe me pasoja të thella globale, administrata amerikane ka mbyllur Zërin e Amerikës (VOA), një nga burimet më të rëndësishme të lajmeve dhe promovimit të vlerave demokratike për më shumë se tetë dekada.

Ky vendim, i marrë në kuadër të reduktimit të burokracisë federale, ka ngjallur reagime të ashpra, pasi VOA ka shërbyer si një zë i besueshëm për miliona njerëz në vende me liri të kufizuar të medias, duke transmetuar politika amerikane dhe duke promovuar interesat kombëtare të SHBA-së.

Ish-shefi i seksionit shqip të Zërit të Amerikës dhe më pas drejtor i rajonit të Euroazisë, Elez Biberaj, në një status në rrjetet sociale, komentoi vendimin e Trump, duke thënë se ky ky akt do të dëmtojë imazhin dhe ndikimin global të Amerikës, duke lënë një boshllëk informativ që mund të shfrytëzohet nga forcat kundërshtare të demokracisë.

Sipas tij, ky dëm është më i madh se çdo lëvizje që mund të ndërmerrnin kundërshtarët e Uashingtonit.

Vendimi për mbylljen e VOA-s shënon një moment të rëndësishëm dhe të debatueshëm në historinë e angazhimit të SHBA-së me botën, duke ngritur shqetësime mbi angazhimin e administratës për lirinë e fjalës dhe mbështetjen e mediave të pavarura, thotë z.Biberaj.

Deklarata e plotë:

"Zëri i Amerikës, një dritë shprese dhe e vërtetës për qindra milionë njerëz anembanë globit, u hesht sot në emër të reduktimit të burokracisë federale. Për më shumë se tetë dekada, VOA ka qenë një forcë jetike në promovimin e idealeve demokratike të Amerikës, duke paraqitur me besnikëri politikat e SHBA-së, duke avancuar interesat kombëtare dhe duke shërbyer si një burim i besueshëm lajmesh për miliona njerëz në rajone të privuara nga informacioni. Vendimi për të shpërbërë një nga asetet më të mëdha kombëtare të Amerikës do të sjellë dëm të thellë ndaj imazhit të SHBA-së, interesave të saj globale dhe promovimit të vlerave demokratike – një dëm që asnjë kundërshtar nuk do të mund ta shkaktonte. Sot shënon një kapitull jashtëzakonisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën."