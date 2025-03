Lufta në Ukrainë, Donald Trump flet për bisedimet me Putinin

Donald Trump thotë se SHBA ka zhvilluar bisedime produktive me Putinin për luftën në Ukrainë

SHBA – Presidenti i SHBA, Donald Trump, ka vlerësuar bisedimet e mbajtura me Presidentin rus Vladimir Putin mbi marrëveshjen e propozuar nga SHBA për një armëpushim në Ukrainë si "të mira dhe produktive".

Kjo deklaratë vjen pasi Putin dhe i dërguari amerikan, Steve Witkoff, u takuan në Moskë të enjten në mbrëmje, ku shkëmbyen informacion dhe ndanë "optimizmin e kujdesshëm" të SHBA-së për një proces paqeje, konfirmoi Kremlini.

Në një postim në rrjetin social Truth Social të premten, Trump tha se bisedimet ofruan "një shans shumë të mirë që kjo luftë e tmerrshme dhe gjakatare më në fund të përfundojë".

Megjithatë, Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mbeti i mendimit se përgjigja e deritanishme e Putinit tregon se Rusia dëshiron të vazhdojë luftën dhe nuk kërkon një armëpushim.

Më herët, Putin tha se ideja e një armëpushimi ishte "e drejtë dhe ne e mbështesim atë… por ka nuanca", duke vendosur një sërë kushte të vështira për paqen, një përgjigje që Zelensky e quajti "manipulative".

Lideri i Ukrainës vazhdoi kritikat të premten në një seri postimesh në rrjetin social X, duke shkruar:

"Putin nuk mund të dalë nga kjo luftë, sepse kjo do ta linte atë pa asgjë. Prandaj ai po bën gjithçka që mundet për të sabotuar diplomacinë duke vendosur kushte jashtëzakonisht të vështira dhe të papranueshme që në fillim, madje edhe para një armëpushimi."

Ai tha se Putin do të "tërheqë" të gjithë në "diskutime të pafundme… duke humbur ditë, javë dhe muaj në bisedime të pakuptimta, ndërsa armët e tij vazhdojnë të vrasin njerëz".

"Çdo kusht që Putin vendos është thjesht një përpjekje për të bllokuar diplomacinë. Kështu funksionon Rusia. Dhe ne kemi paralajmëruar për këtë."

Më herët gjatë javës, Ukraina pranoi marrëveshjen e propozuar nga SHBA për një armëpushim, por Rusia ende nuk ka rënë dakord, raporton noa.al duke cituar BBC.

Të shtunën, Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, do të organizojë një video-konferencë me rreth 25 liderë për të zhvilluar misionin e paqeruajtjes të propozuar gjatë një samiti me Zelensky dhe liderë të tjerë në Londër më herët këtë muaj.

"Koalicioni i vullnetarëve" – siç e quajti Starmer – do të punojë për të parandaluar agresionin e ardhshëm rus, në rast se armëpushimi i propozuar nga SHBA hyn në fuqi.

"Nuk mund ta lejojmë Presidentin Putin të luajë lojëra me marrëveshjen e Presidentit Trump," tha ai para takimit.

Në postimet e tij në rrjetet sociale të premten, Zelensky i bëri thirrje fuqishëm të gjithëve që mund të ndikojnë në Rusinë, veçanërisht Shteteve të Bashkuara, të marrin hapa të fortë që mund të ndihmojnë, sepse sipas tij, Putin nuk do të ndalojë luftën me vullnetin e tij.

"Putin po gënjen për situatën e vërtetë në fushën e betejës… për viktimat" dhe "gjendjen e vërtetë të ekonomisë së tij", tha ai, duke shpjeguar se Putin "po bën gjithçka që është e mundur për të siguruar që diplomacia të dështojë".

Por Shtëpia e Bardhë beson se të dyja palët nuk kanë qenë kurrë kaq afër paqes.

Duke folur për gazetarët, Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se bisedimet midis Putin dhe Witkoff në Moskë të enjten ishin "produktive".

Ajo shtoi se Trump ka ushtruar presion ndaj Putinit dhe rusëve që të bëjnë gjënë e duhur.

Në postimin e tij në rrjetet sociale, Trump gjithashtu i bëri një kërkesë të fortë Putinit për të kursyer jetët e trupave ukrainas, të cilët sipas tij janë të rrethuar nga forcat ruse, duke shtuar se kjo do të ishte një "masakër e tmerrshme" e paprecedentë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Këto komente erdhën pasi Putin tha të enjten se trupat ukrainase në Kursk ishin "izoluar" dhe po përpiqeshin të largoheshin, ndërsa Rusia po intensifikon përpjekjet për të rikthyer rajonin e pushtuar nga Ukraina vitin e kaluar.

Por të premten, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës mohoi rrethimin e trupave të saj, duke e quajtur këtë një "gënjeshtër të fabrikuar".

Në një deklaratë, ata thanë se operacionet po vazhdojnë, trupat ukrainase janë tërhequr dhe janë "rigrupuar me sukses" në pozicione mbrojtëse më të forta.

"Nuk ka asnjë kërcënim për rrethimin e njësive tona," thanë ata.

Në përgjigje të kërkesës së Trump, Putin tha se ushtarët ukrainas në Kursk do të trajtoheshin "me dinjitet në përputhje me normat e ligjit ndërkombëtar dhe ligjet e Federatës Ruse", nëse dorëzoheshin dhe linin armët.

Ndërkohë, anëtarët e G7 janë mbledhur në Quebec, ku ministrja e Jashtme kanadeze, Mélanie Joly, tha se të gjithë anëtarët bien dakord me propozimin e SHBA-së për një armëpushim që mbështetet nga Ukraina.

"Dhe tani po studiojmë dhe po shqyrtojmë reagimin e Rusisë, kështu që në fund të fundit, topi tani është në fushën e Rusisë kur bëhet fjalë për Ukrainën," tha ajo.

Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, i cili ishte gjithashtu në takim, tha se anëtarët ishin të bashkuar në thirrjen për një armëpushim "pa kushte".

Pas takimit, Sekretari i Shtetit të SHBA, Marco Rubio, tha se SHBA nuk do të marrë vendime për politikën e jashtme bazuar në ato që thonë liderët në rrjetet sociale apo konferencat për shtyp, dhe theksoi se "e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte është përmes një procesi negociatash".