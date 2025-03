‘Më ka dashur por u bë e tepërt, nuk është kjo dashuri’/Gjesti ka takuar Eglin para se ajo të largohej

Largimi i Eglit nga shtëpia e “Big Brother VIP Albania” ka shkaktuar shumë reagime, dhe një prej banorëve që duket se e ka përjetuar thellë këtë situatë ka qenë Gjesti.

Ai ka shprehur shqetësimin dhe keqardhjen për gjendjen në të cilën ndodhej Egli, duke theksuar se ishte i shqetësuar për shëndetin e saj. Teksa po diskutonte me Rozanën u shpreh se:

Gjesti: Gjynah Egli shumë për Zotin, shkova në dhomë të rrëfimit e përcolla, qante, gjynah. Ia shpjegova disa gjëra, ishalla më ka kuptuar.

Rozana: A fole me të?

Gjesti: Po. Ia shpjegova aty sa patëm kohë.

Rozana: E kuptoi?

Gjesti: E kotë, pak, shumë pak. E kuptoi që vetëm vetes keq po i bën. Është e ngarkuar. E shkatërron veten pa sens, pa asgjë. Pa asgjë jo se më ka dashur por u bë e tepërt. Nuk është kjo dashuri, është të luash nga mendja i bën vetes keq

Gjesti beson se, pas disa ditësh, Egli do të mund ta shihte situatën me një perspektivë tjetër dhe do të ndjehej më mirë.

E di që kur të kalojnë 2 ose 3 ditë, ka për t’u qetësuar do të shohë gjërat ndryshe, do të jetë mirë, do të qetësohet. E ka pasur nga izolimi. Ishte e kotë, edhe motra i tha vëre veten të parën. Gjynah pasha Zotin.