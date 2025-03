Moti i keq në Itali, përmbytje dhe evakuime në Toskanë dhe Emilia-Romagna

ITALI- Reshje të dendura shiu kanë goditur Toskanën dhe Emilia-Romagna të premten pasi disa lumenj në të dy rajonet tejkaluan nivelin e alarmit.

Në Toskanë, ku shkollat ​​mbetën të mbyllura në disa qytete, përfshirë Firencen, për shkak të një paralajmërimi portokalli për mot të keq, reshje të dendura shiu u regjistruan gjatë natës, me intensitet të veçantë në zonën e Mugello, në veri të Firences.

Guvernatori i Toskanës, Eugenio Gianni, tha përmes Telegramit se lumenjtë kishin tejkaluar "nivelin e alarmit 1", me Arno në Firence dhe qytetet fqinje si Bagno a Ripoli, Lastra a Signa dhe Montelupo mbi kufirin. Në të njëjtën kohë, në Sesto Fiorentino, Firence, rrugët janë përmbytur për shkak të vërshimit të një përroi në zonë.

Parashikimet e motit paralajmëruan për përkeqësim të mëtejshëm të motit deri të premten pasdite, me "reshje intensive dhe të vazhdueshme në një linjë që shtrihet nga provinca e Livornos drejt provincave të Pistoia, Firence, Prato dhe Arezzo", sipas Gianni.

Në të njëjtën kohë, reshje të dendura shiu goditën edhe Emilia-Romagna, duke prekur kryesisht zonat e Forlì, Ravenna, Bolonna dhe Ferrara, ku disa lumenj, si Senio, Lamone dhe Sanderno, tejkaluan nivelin e alarmit në zonat malore të Apenineve.

#Maltempo #Firenze, decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [#14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 14, 2025