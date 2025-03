Si do të deklarohen të ardhurat dhe llogaritet tatimi për të vetëpunësuarit në profesionet e lira?

Tiranë, 6 mars 2025 – Nga 1 janari 2025, individët që ushtrojnë profesione të lira dhe fitojnë 80% të të ardhurave bruto nga një klient, do të kenë detyrimin për të deklaruar dhe paguar tatimin në përputhje me normat e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, që janë 13% dhe 23%.

Për këtë kategori, tatimi i detyrueshëm do të llogaritet për periudhën tatimore 2025, dhe afati i deklarimit të të ardhurave është deri në mars 2026.

Ndryshimet e udhëzimit për deklarimin e të ardhurave përcaktojnë se individët e vetëpunësuar do të deklarojnë të ardhurat e tyre në rubrikën për të ardhurat nga punësimi dhe jo në atë për të ardhurat nga biznesi, edhe nëse kanë marrë pagesa nga klientë jorezidentë të tatimit shqiptar.

Për më tepër, individët e vetëpunësuar mund të zgjedhin të njohin shpenzimet apriori në masën 30% për të ardhurat vjetore deri në 10 milionë lekë. Ky opsion do t’u mundësojë atyre një zbritje të konsiderueshme në tatimin mbi të ardhurat. Në raste të caktuara, do të jetë e mundur të përfitojnë edhe zbritje për fëmijët nën 18 vjeç dhe për të ardhurat e familjes.

Sipas dispozitave të ligjit, tatimi për individët që sigurojnë më shumë se 80% të të ardhurave nga një ose disa klientë të caktuar mbetet i pandryshuar, dhe i njëjti parim do të aplikohet për bizneset me të ardhura mbi 14 milionë lekë në vit.

Një shembull i praktikuar tregon një individ të vetëpunësuar në sektorin e programimit, i cili ka realizuar 4 milionë lekë të ardhura bruto gjatë vitit 2025, ku 82% e këtyre të ardhurave vijnë nga një klient i vetëm. Pasi t’i aplikohen zbritjet dhe shpenzimet apriori, baza e tatueshme për këtë individ do të llogaritet dhe tatimi do të jetë në përputhje me normat për të ardhurat nga punësimi. Pas përllogaritjeve, tatimi i llogaritur për individin është 346,160 lekë.

Këto ndryshime do të hyjnë në fuqi për të gjithë të vetëpunësuarit që regjistrohen për herë të parë pas datës 31 dhjetor 2023 dhe për ata që kanë qenë të regjistruar më herët. Ky sistem do të përdorë formularët dhe përgjegjësitë tatimore sipas ligjit të ri, duke filluar nga data 1 janar 2025.