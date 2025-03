Nafta, birra dhe kafja shënojnë rritje rekord në janar 2025, krahasuar me vitet e kaluara

Tiranë, 6 mars 2025 – Importet e mallrave të akcizës në Shqipëri shënuan një rritje të konsiderueshme gjatë muajit janar, me përjashtim të cigareve, duke reflektuar kërkesën e rritur për këto produkte, kryesisht si pasojë e flukseve më të mëdha të vizitorëve të huaj.

Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se importet e naftës arritën një rekord historik për muajin janar, duke u rritur me 15.7% krahasuar me vitin e kaluar dhe duke arritur një total prej 53,250 tonësh. Kjo rritje lidhet me intensifikimin e transportit dhe investimeve në infrastrukturë, pasi Shqipëria është në prag të zgjedhjeve parlamentare të majit, të cilat sjellin edhe rritje të injektimeve buxhetore. Aktiviteti ekonomik dhe transporti janë më të larta gjatë periudhës së fushatës, duke nxitur rritjen e konsumit të karburanteve. Gjithashtu, numri i vizitorëve të huaj ka shënuar një rritje prej 14.5% në janar të këtij viti, duke shtuar kërkesën për karburant.

Rritje historike ka pësuar edhe importi i kafesë, i cili arriti në 723 tonë, duke u rritur me 99% krahasuar me janarin 2024. Kjo rritje lidhet me rritjen e çmimeve të kafesë në tregjet ndërkombëtare, të cilat janë rritur me 111% gjatë vitit të kaluar si pasojë e ndryshimeve klimatike në vendet prodhuese. Gjithashtu, ka ndikuar edhe baza e ulët e importeve gjatë vitit të kaluar, ku importet e kafesë ranë në nivelet më të ulëta historikisht me vetëm 363 tonë në janar 2024. Kafeja mbetet një produkt shumë i popullarizuar në Shqipëri dhe për shqiptarët është pjesë e stilit të jetesës, duke ndikuar pozitivisht në kërkesën për këtë produkt.

Edhe importet e birrës shënuan një rritje të madhe, me sasi që ishin 35% më të larta se në janarin e vitit 2024. Ndërkohë, importet e cigareve pësuan një rënie të vogël prej 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rënia e importeve të cigareve lidhet me kalendarin e rritjes së akcizës ndaj këtij produkti, i cili ka sjellë një frenim të sasive të importuara.