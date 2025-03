Raporti i Eurostat: Punonjësit shqiptarë me pagat më të ulëta për orë në Europë. Punojnë më shumë, paguhen më pak!

Tiranë, 5 mars 2025 – Punonjësit shqiptarë janë ndër ata me pagat më të ulëta në Europë, jo vetëm për pagën orare, por edhe për fuqinë blerëse, që do të thotë se ata mund të blejnë më pak produkte me të ardhurat e tyre.

Në raportin e fundit të Eurostat, i cili krahason pagën për orë në euro dhe fuqinë blerëse (PPS) në vendet e Bashkimit Europian dhe ato kandidate për vitin 2022 (të dhënat për Kosovën mungojnë), del se me pagën e një ore në Shqipëri mund të blihen vetëm gjysmën e produkteve që mund të blejnë qytetarët e vendeve të rajonit, si Serbia, Bosnjë Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.

Sipas këtij raporti, punonjësit shqiptarë paguhen 2.47 euro në orë, në krahasim me 4.43 euro në orë që marrin punonjësit serbë dhe 4 euro në orë në Bosnjë. Për Malin e Zi, të dhënat nuk janë përditësuar, por në vitin 2014 ata paguheshin 3.42 euro për orë, ndërsa maqedonasit 2.2 euro po në vitin 2014.

Dallimet gjinore janë të dukshme: femrat në Shqipëri paguhen 2.63 euro në orë, ndërsa meshkujt 2.39 euro.

Përsa i përket fuqisë blerëse, që eliminon dallimet mes çmimeve, Shqipëria gjithashtu renditet e fundit me 4.62 PPS, përkundrejt 7.6 PPS në Serbi dhe 8.7 PPS në Bosnjë. Maqedonia e Veriut kishte një tregues 5.2 që në vitin 2018, ndërsa Mali i Zi 6.2 që në vitin 2014.

Në shkallë europiane, paga mesatare bruto për orë tregon dallime të mëdha mes vendeve. Paga më e lartë mesatare bruto për orë u regjistrua në Danimarkë me 29.8 euro, e ndjekur nga Luksemburgu (24.0 euro), Belgjika (23.8 euro), Irlanda (20.3 euro), Gjermania (19.4 euro), Finlanda dhe Suedia (19.3 euro secila), si dhe Holanda (19.0 euro).

Në anën tjetër, pagat më të ulëta mesatare bruto për orë u regjistruan në Bullgari (4.1 euro), Rumani (5.6 euro), Hungari (5.7 euro), Portugali (6.2 euro), Kroaci (6.8 euro) dhe Poloni (6.9 euro).

Të dhënat e tetorit 2022 tregojnë se paga mesatare më e lartë për orë në një vend të BE-së ishte 7.4 herë më e lartë se paga më e ulët. Kur matet sipas fuqisë blerëse (PPS), paga mesatare bruto për orë në nivel kombëtar ishte 3.3 herë më e lartë në vendin me pagën më të lartë krahasuar me atë më të ulët.

Në nivel europian, paga mesatare më e lartë për orë u regjistrua në Danimarkë (22.4 PPS), Belgjikë (21.3 PPS), Luksemburg (18.4 PPS), Gjermani (17.3 PPS) dhe Irlandë (17.0 PPS), ndërsa pagat më të ulëta mesatare bruto për orë u regjistruan në Bullgari (6.7 PPS), Portugali (7.4 PPS), Hungari dhe Letoni (8.9 PPS secila), Kroaci (9.4 PPS), Sllovaki (9.7 PPS), Greqi (9.8 PPS) dhe Rumani (9.9 PPS).