Kuvendi i Serbisë kthehet në arenë boksi. Vezë, shishe dhe tymuese. Përplasje dhe grushte mes deputetëve. Video

SERBI- Kuvendi i Serbisë është përfshirë nga tymi dhe flaka në senacën e sotme. Situata ka përshkallzuar si pasojë e refuzimit të kërkesave të opozitës për futjen e dy pikave në rendin e ditës. Sipas mediave serbe, në kuvend është hedhur gaz lotsjellës ndërsa nuk ka munguar edhe përplasja fizike mes mazhorancës dhe opozitës.

Kryetarja e Kuvendit, Ana Brnabiç tha se deputetja Jasmina Obradoviç, e cila u godit nga një bombë tymuese, pësoi lëndim dhe është transferuar në spital. Qeveria miratoi paraprakisht rendin e ditës me 62 pika, ku përfshiheshin edhe ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Lartë. Këto të fundit janë kërkesë e studentëve që protestojnë në Serbi, që nga shembja vdekjeprurëse e një strehe në Stacionin Hekurudhor të Novi Sadit, më 1 nëntor të vitit të kaluar.

Në seancë duhej të miratohej edhe dorëheqja e kryeministrit të Serbisë, Millosh Vuçeviç, të cilën ai e ofroi më 28 janar, nën presionin e protestave të studentëve. Opozita kërkoi që në rend dite të ishin vetëm ndryshimet në Ligjin e Arsimit të Lartë, duke thënë se Qeveria që ka shpallur dorëheqjen, nuk mund të miratojë ligje të rëndësishme.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc

