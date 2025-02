Greqia e paralizuar nga protestat, reagon Mitsotakis

GREQI- Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis ka reaguar lidhur me tragjedinë e Tempit, ku përplasja e dy trenave solli vdekjen e 57 personave. Mitsotakis shkruan në reagimin në rrjetet e tij sociale se nga ajo natë asgjë nuk është më njësoj.

Ai shprehet se gabimet njerëzore të kombinuara me mangësi të rrënjosura prej kohësh në shtet, shkatërruan me dhunë sigurinë e vendit.

Lideri grek u shpreh se aksidenti tragjik shkatërroi besimin e qytetarëve dhe shfaqi dështimet e shtetit, duke theksuar se qeveria ka një detyrë për të garantuar siguri dhe reforma në sektorin e transportit.

POSTIMI I PLOTË:

Dy vite kanë kaluar nga nata e 28 shkurtit 2023, e cila la një shenjë të pashlyeshme në kujtesën tonë kolektive me tragjedinë e Tempeve. Mendimet e të gjithëve janë me familjet e 57 viktimave, me të plagosurit, por edhe me ata që i mbijetuan këtij aksidenti, duke mbartur përgjithmonë brenda tyre plagën e kujtimit të tij.

Atë natë pamë fytyrën më të shëmtuar të vendit në pasqyrën kombëtare. Gabime fatale njerëzore u bashkuan me mangësi të rrënjosura prej kohësh në shtet, duke shkatërruar me dhunë çdo siguri. Asgjë nuk do të jetë më si më parë. Dhe pikërisht kjo tregon madhësinë e betejës që duhet të zhvillojmë për të mundur "shtetin e thellë" të së kaluarës.

Çdo burrë dhe grua greke merr pjesë në këtë zi, të bashkuar nën kërkesën e përbashkët për të vërtetën. Një shpagim moral që vetëm Drejtësia e pavarur mund t’ia ofrojë shoqërisë, larg shfrytëzimit politik të dhimbjes njerëzore. Por edhe me pjekurinë e një kombi që kërkon siguri, përgjegjësi dhe përparim.

Pikërisht për këtë arsye, shumica e qytetarëve, qofshin ata që protestojnë apo ata që nderojnë në heshtje kujtimin e viktimave të Tempeve, bien dakord për një gjë: një aksident që plagosi zemrën e tyre nuk duhet të kthehet në një armë për të goditur unitetin e brendshëm dhe rrugën e qëndrueshme të vendit drejt së ardhmes.

Një bindje që për qeverinë kthehet në një detyrë të rëndë: të ecë përpara me vendosmëri dhe shpejtësi drejt reformave që do të çojnë në trena modernë dhe të sigurt, në shërbime publike më efikase dhe në një përditshmëri të përmirësuar për të gjithë. Ky është edhe angazhimi ynë.

Tragjedia e Tempit me 57 viktima

Greqia është paralizuar ditën e sotme nga protestat në mbi 200 qytete të vendit. Protesta dhe grevatjanë thirrur për aksidentin e rëndë hekurudhor, të 28 shkurtit të vitit 2023, i cilësuar si aksidenti më i rëndë hekurudhor në historinë e vendit. Ngjarja ndodhi kur një tren pasagjerësh që po udhëtonte nga Athina për në Selanik u përplas ballë për ballë me një tren mallrash në afërsi të qytetit Tempi. Aksidenti shkaktoi vdekjen e të paktën 57 personave dhe plagosjen e dhjetëra të tjerëve.

Shumë nga viktimat ishin të rinj, përfshirë studentë që ktheheshin në universitet pas një pushimi festiv. Hetimet zbuluan se aksidenti ndodhi për shkak të një gabimi njerëzor dhe problemeve të thella në sistemin hekurudhor. Përgjegjësia kryesore i ra shefit të stacionit të Larisës, i cili pranoi se kishte drejtuar trenin e pasagjerëve në të njëjtin shinat me trenin e mallrave.

Ngjarja shkaktoi zemërim të madh në Greqi, me protesta të shumta kundër neglizhencës shtetërore për sigurinë hekurudhore. Ministri i Transportit dha dorëheqjen, dhe qeveria u zotua të përmirësojë sistemin e transportit hekurudhor. Ky aksident sipas raportimeve të mediave greke nxori në pah mungesën e sistemit automatik të sinjalizimit dhe menaxhimit të trafikut në hekurudhat greke, duke çuar në një debat të gjerë mbi nevojën për modernizimin e infrastrukturës.