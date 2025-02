10 vrasës serialë që tronditën Greqinë: Nga ‘Kasapi i Athinës’ te ‘Dragoi i Dramës’ që kishte fiksim fatal, takat e larta

Tetë burra dhe 2 gra të zhytyr në vrasje seriale, krimet e të cilëve vazhdojnë të tronditin edhe sot…

Greqia ka qenë dëshmitare e disa prej krimeve më të tmerrshme që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në shoqërinë greke. Dhjetë raste të vrasësve serialë shokuan publikun, qoftë për egërsinë e tyre të pashpirt, qoftë për natyren e përbindshme të krimeve të tyre.

Disa prej tyre kishin viktima të caktuara, ndërsa të tjerë sulmonin të panjohur, madje edhe anëtarët e familjeve të tyre.

Në të gjitha rastet, opinion publik e ndoqi me interes të madh çështjet e tyre, ndërsa mediat e kohës i mbuluan gjerësisht gjyqet e këtyre kriminelëve të tmerrshëm. Noa.al ju sjell të përkthyer këtë speciale të Athens Magazine:

1. Dhimitris Vakrinós: Taksisti vrasës

Nëse Dhimitris Daglís u bë i njohur për metodat brutale me të cilat i ekzekutonte viktimat e tij, Vakrinós u veçua për gjakftohtësinë e tij të pabesueshme. Ai vetë kishte pohuar se kur mbante armë ndihej si një zot, i çliruar nga kompleksi i inferioritetit që e mundonte.

Krimet e tij filluan në moshën 25-vjeçare, kur në 1987, ai vrau me shufër hekuri shokun e tij të dhomës, Panaiótis Gaglías, pasi ky i kishte vjedhur një pushkë gjuetie.

Gjashtë vjet më vonë, në 1993, ai dogji të gjallë një kliente të tij, Anastasia Simidzí, brenda taksisë, sepse ajo kishte refuzuar një marrëdhënie romantike me të.

Në tre vitet që pasuan, ai kreu tre vrasje të tjera, të gjitha për arsye të vogla.

Janar 1994 – Ai vrau Theódoros Andreadís pas një grindjeje për radhën në një stacion taksish në Elefsína.

Dhjetor 1995 – Ekzekutoi dy vëllezër, Kóstas dhe Antónis Spyrópoulos në Menídi për mosmarrëveshje financiare.

1996 – Vrau Serafím Agiannídis, duke e fajësuar atë për dështimin e martesës me një grua që e dashuronte.

Në total, Vakrinós pranoi pesë vrasje dhe shtatë tentativa vrasjeje.

Më 12 maj 1997, ai u gjet i varur në qelinë e tij, duke i dhënë fund jetës me lidhëset e këpucëve brenda një banjoje në burg.

Theófilos Seíchidis: “Hannibali grek”

Vetëm pak krime kanë tronditur shoqërinë greke aq shumë sa ai i Theófilos Seíchidis, i njohur si “Hannibali grek”. Në gusht të vitit 1996, 24-vjeçari, student i drejtësisë, kreu një nga krimet më të tmerrshme në historinë e Greqisë, duke vrarë pesë anëtarë të familjes së tij: nënën, babanë, motrën, gjyshen dhe xhaxhain.

Trupat u gjetën të copëtuar dhe të hedhur në thasë plastike në një vendgrumbullim mbeturinash në Kavallá, duke shokuar opinionin publik. Brenda dy ditëve, ai ekzekutoi të gjithë familjen e tij, duke përdorur një pistoletë dhe një sharrë. Viktimat e tij përfshinin:

57-vjeçarin xhaxhain e tij, Vasílis Seíchidis,

Të atin, Dhimítris,

50-vjeçaren nënën, María,

32-vjeçaren motrën e tij,

75-vjeçaren gjyshen, Ermióni.

Hetimet zbuluan detaje të frikshme që ngrinë publikun. Gjatë gjyqit, ai përshkroi pa asnjë ndjenjë pendese çdo hap të vrasjeve, duke deklaruar:

“Ata donin të më hiqnin qafe. Unë veprova i pari dhe i vrava. Më bënin presion psikologjik. I shfarosa që të mos më shfarosnin.”

Gjykata e dënoi me pesë burgime të përjetshme, si dhe një gjobë prej 100 milionë drahmësh.

Në shkurt të vitit 2019, në moshën 46 vjeçare, ai vdiq në Spitalin Psikiatrik të Burgut të Korydallós, duke mbyllur një nga kapitujt më të errët të krimit në Greqi.

—

Kyriákos Papakhrónis: Përbindëshi i Drámës

Kyriákos Papakhrónis, një oficer rezervist në ushtrinë greke, u dënua për përdhunime dhe vrasje të prostitutave.

Ai kishte një fiksim të çuditshëm me takat e larta dhe, sipas fjalëve të tij, kur i shihte, nuk kontrollonte më veprimet e tij dhe ndjente nevojën për të sulmuar.

Seria e tij kriminale nisi në shtator të vitit 1981, kur përdhunoi dhe vrau një prostitutë. Krimet e tij vazhduan deri në dhjetor të vitit 1982, kur ai plagosi rëndë një 30-vjeçare nënë të katër fëmijëve.

Deri sa u arrestua, ai kishte kryer:

Pesë vrasje,

Tre tentativa vrasjeje,

Dy përdhunime,

Pesë tentativa përdhunimi.

Papakhrónis u akuzua për vrasje me dashje, tentativa vrasjeje, armëmbajtje dhe përdorim të paligjshëm të armëve. Gjatë gjyqit dëshmuan 40 dëshmitarë, si dhe katër psikiatër, të cilët e shqyrtuan gjatë paraburgimit. Ata vendosën që ai ishte plotësisht i shëndetshëm nga ana mendore, ndaj gjykata nuk i dha asnjë lehtësim penal dhe e dënoi me dy dënime me vdekje, si dhe 20 vite burg.

Në dhjetor të vitit 2004, ai u lirua me kushte të veçanta.

—

Andónis Daglís: “Kasapi i Athinës”

Andónis Daglís është i vetmi vrasës serial grek i njohur ndërkombëtarisht, jo për numrin e viktimave, por për metodat e tij të tmerrshme të ekzekutimit. Ai bënte pjesë te vrasësit serialë që synojnë një kategori specifike viktimash. Ai njihet si "vrasësi i prostitutave".

Daglís u dënua për vrasjen e tre grave dhe për tentativë vrasjeje ndaj gjashtë të tjerave. Gjatë gjyqit të tij, ai rrëfeu se e ëma e tij kishte qenë prostitutë, dhe se, kur afrohej te viktimat e tij, dëgjonte një zë që i urdhëronte t’i vriste.

Seria e tij kriminale nisi në tetor të vitit 1995, kur trupi i Elení Panayiótopoulou, i prerë në copa, u gjet pranë stacionit të pagesave të rrugës Tragána. Viktima ishte stranguluar dhe më pas e copëtuar brutalisht.

Me të njëjtën metodë, pak kohë më vonë, u vra edhe Athiná Lazarou, gjithashtu një prostitutë.

Pasi u identifikua si “burri me furgonin e bardhë”, i cili përpiqej të mbytë prostitutat, ai u bë tmerri i grave në Athinë. Viktimat që mbijetuan e identifikuan atë në fotografitë e policisë, dhe Daglís pranoi të gjitha akuzat për tri vrasje dhe dy tentativa vrasjeje.

Ai u dënua me 25 vite burg, por nuk arriti ta përfundonte dënimin e tij.

Më 2 gusht 1997, ai u gjet i vetëvarur në qelinë e tij, duke i dhënë fund jetës në burgun psikiatrik të Korydallós.

Hermann Duft & Hans Bassenauer: Vrasësit gjermanë gjatë diktaturës ushtarake në Greqi

Hermann Duft dhe Hans Bassenauer mbërritën në Greqi në shkurt të vitit 1969, duke u shtirur si turistë dhe duke përdorur një makinë për të lëvizur nëpër vend. Brenda 40 ditëve, ata vranë gjashtë persona të pafajshëm, duke përdorur armë zjarri dhe thikë, gjithmonë me synimin për grabitje.

Njëri nga ata përdorte pushkë, ndërsa tjetri thikë për të ekzekutuar viktimat e tyre. Ata u kapën në prill të vitit 1969, kur një grua vërejti njolla gjaku në makinën e tyre dhe raportoi rastin në polici.

Pas arrestimit të shpejtë, ata u gjykuan dhe u ekzekutuan, duke u bërë të fundit të huaj që u ekzekutuan ndonjëherë në Greqi.

—

Pantelís Kazákos: Punonjësi racist i ERT-së

Pantelís Kazákos mund të ketë vrarë vetëm dy persona, por arsyet e veprimeve të tij tronditën Greqinë. Në tetor të vitit 1999, 23-vjeçari, punonjës i ERT-së (Televizioni Publik Grek), doli nga shtëpia me qëllimin për të vrarë sa më shumë të huaj.

"Këta e kanë kaluar çdo kufi," thoshte ai, ndërsa dëshmitarët treguan se, ndërsa qëllonte viktimat, ai thërriste: "Unë jam ortodoks!"

Më 19 tetor, ai vrau një kurd dhe plagosi dy persona të tjerë.

Më 21 tetor, qëlloi për vdekje Markus Kofi nga Gana dhe Danton Mohammed nga Bangladeshi.

Më 22 tetor, plagosi rëndë Abdul Timothy dhe Ahmet Nesár nga Pakistani, ndërsa vrau Udesianí George.

Gjykata e dënoi Kazákos me dy dënime të përjetshme dhe 25 vite burgim.

—

Aristídis Pangratídis: “Përbindëshi i Seíkh Sou”

Rasti i "përbindëshit të Seíkh Sou" mbetet një nga më të diskutuarit dhe të kontestuarit në historinë greke të krimit. Aristídis Pangratídis u akuzua për një seri vrasjesh dhe sulmesh ndaj çifteve në zonën e Seíkh Sou në 1959.

Ai u arrestua në dhjetor të vitit 1963, pas një sulmi ndaj një 12-vjeçareje nga jetimorja "Megas Aleksandros". Në 1964, u dënua me nëntë vjet burg.

Gjatë intervistave hetimore, pranoi se ishte "përbindëshi i Seíkh Sou", por më vonë e tërhoqi deklaratën, duke pohuar se ishte detyruar të rrëfente nën presion psikologjik dhe dhunë.

Në shkurt të vitit 1966, ai u dënua me vdekje, pasi u konsiderua një kërcënim për sigurinë publike. Më 16 shkurt 1968, ai u ekzekutua në pyllin e Seíkh Sou, në të njëjtin vend ku ishin kryer krimet.

Deri në momentin e fundit, Pangratídis insistoi në pafajësinë e tij.

Rasti i tij vazhdon të ndajë mendimet e publikut. Shumë kriminologë dhe studiues besojnë se ai ishte viktimë e një gabimi gjyqësor dhe se mund të ketë qenë i pafajshëm.

Spýros Béskos: “Përbindëshi i periferive jugore”

Për dy vjet, Spýros Béskos përhapi tmerr dhe frikë mes grave në periferitë jugore të Athinës. Ai u arrestua në tetor të vitit 1983, duke pranuar një seri krimesh makabre. Viktimat e tij ishin gra, të cilat ai i përdhunonte, ndërsa dy prej tyre i mbyti me litar.

Shtator 1981 – Gjatë një marrëdhënieje seksuale, i lidhi një litar rreth qafës një prostitute 22-vjeçare dhe e mbyti.

Tetor 1981 – Sulmoi një grua të panjohur në rrugë, duke përdorur të njëjtën metodë. Pasi ajo humbi ndjenjat, ai e përdhunoi dhe e braktisi. Viktima e mbijetoi sulmin dhe denoncoi ngjarjen në polici.

Qershor 1983 – Një 20-vjeçare, e cila pranoi të hipte në makinën e tij, pati një fund të tmerrshëm. Ai e përdhunoi dhe më pas e mbyti.

Pesëmbëdhjetë gra të tjera arritën të shpëtonin nga duart e tij.

—

Gjyqi dhe dënimi

Gjyqi i Béskos nisi në 1985 dhe vazhdoi me apel deri në 1991. Ai u akuzua për:

Dy vrasje,

Gjashtë përdhunime,

Pesëmbëdhjetë tentativa vrasjeje,

Dy tentativa përdhunimi.

Në Gjykatën e Apelit të vitit 1991, ai u dënua me 25 vite burg, dënimi më i rëndë i mundshëm asokohe.

Ai u lirua nga burgu në gusht të vitit 2008.

Krimet e tij frymëzuan një nga serialet më të njohura greke: "Anatomia e një krimi".

Gratë vrasëse seriale në Greqi

—

Ekateríni Dhimítrea: Gruaja e parë vrasëse seriale në Greqi

Ekateríni Dhimítrea helmoi pesë anëtarë të familjes së saj brenda pak muajsh, ndoshta për mosmarrëveshje trashëgimie.

E divorcuar dhe duke rritur e vetme vajzën e saj 10-vjeçare, ajo vrau:

Nënën e saj,

Vëllanë e saj,

Kushërirën e saj,

Djalin 5-vjeçar të vëllait të saj (nipin e saj).

Fillimisht, katër vdekjet e para nuk ngjallën dyshime, pasi u mendua se kishin ndodhur për shkaqe natyrore.

Megjithatë, kur ajo i dha një llokume të helmuar nipit të saj 5-vjeçar, autoritetet zbuluan krimet e saj dhe e arrestuan.

Dhimítrea pranoi krimet e saj, duke pohuar se familjarët e saj po planifikonin ta përzinin nga shtëpia.

Gjykata nuk i dha asnjë lehtësim penal dhe e dënoi me katër dënime me vdekje.

Ajo u ekzekutua më 10 prill 1964 në Goudí.

—

María Sampanióti: Vrasësja me petullat e helmuara

Një gjest i supozuar miqësor nga María Sampanióti për dy familje në Pire përfundoi në tragjedi.

Më 18 janar 1992, shtatë persona u shtruan me urgjencë në spital në gjendje kritike, pasi kishin pësuar një helmim të rëndë ushqimor.

Të gjithë ata kishin konsumuar petulla dhe bukë, të cilat 56-vjeçarja Sampanióti u kishte dhuruar si një gjest “bujarie”.

Hetimet laboratorike zbuluan se brumi ishte helmuar me parathion, një substancë tejet toksike e përdorur në insekticide bujqësore.

Motivi i saj? Sampanióti donte që dy vajzat e saj të martoheshin me Kóstas Moustópoulos (33 vjeç) dhe Antónis Klimatsás (24 vjeç), por familjet e djemve refuzonin këto martesë.

Edhe pse ajo mohoi çdo përfshirje në helmim, gjykata e shpalli fajtore dhe e dënoi me tre burgime të përjetshme, për:

Tri vrasje,

Katër tentativa vrasjeje.

Pas pothuajse 20 vitesh burg, ajo u lirua në vitin 2011 nga burgu Elaiónas Thivón.