Më 28 shkurt paralajmërohet protesta më e madhe e viteve të fundit në Greqi! Mitsotakis: Tentativë destabilizimi!

Athinë, 26 shkurt 2025 – Greqia përgatitet për një nga grevat dhe protestat më masive të viteve të fundit, që do të zhvillohet më 28 shkurt 2025, në përvjetorin e dytë të tragjedisë së Tempit, ku dy trena u përplasën dhe humbën jetën 57 pasagjerë, shumica studentë. Protesta pritet të jetë kulminante pas dy vjetësh, kur ende nuk është gjetur asnjë fajtor dhe, sipas grekëve, janë bërë përpjekje për të mbuluar provat e aksidentit.

Sondazhet e fundit tregojnë se partia qeverisëse, Demokracia e Re, ka humbur më shumë se gjysmën e mbështetjes së saj, dhe qytetarët po shprehin revolta të mëdha për situatën. 68% e grekëve shprehen të pakënaqur me mundësinë që drejtësia të vendoset për këtë ngjarje, dhe 77% nuk besojnë se qeveria ka bërë përpjekjet e duhura për zbardhjen e çështjes.

Në këtë atmosferë tensioni, kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka akuzuar opozitën për përpjekje për ta shndërruar këtë ngjarje tragjike në një mundësi për destabilizim politik. Ai ka theksuar se disa grupe opozitare janë duke përfituar nga ndjeshmëria e madhe për të krijuar përçarje dhe ka akuzuar opozitën se po e përdor tragjedinë për të krijuar një atmosferë paqëndrueshmërie.

Kritika ndaj qeverisë dhe drejtësisë

Në mes të këtyre tensioneve, sondazhet kanë treguar një nivel të lartë të pakënaqësisë ndaj qeverisë, drejtësisë dhe opozitës parlamentare. 74% e grekëve janë të zhgënjyer nga përgjigjen e drejtësisë, ndërsa 71% mendojnë se opozita e ka keqpërdorur çështjen për qëllime politike.

Përgjigja popullore pritet të jetë masive më 28 shkurt, ku pothuajse 6 nga 10 grekë kanë deklaruar se do të marrin pjesë në protesta. Greva do të përfshijë sindikatat dhe konfederatat e sektorit publik dhe privat, duke paralizuar transportet tokësore, detare dhe ajrore. Gjithashtu, protesta do të mbështetet nga bizneset e vogla, restorantet, personeli i ambienteve sportive, teatrove, bareve dhe klubeve të natës.

Protesta ndërkombëtare

Në përkujtim të viktimave të tragjedisë, janë thirrur protesta në më shumë se 70 qytete të Greqisë dhe në shumë kryeqytete të Europës, përfshirë Tiranën. 5 nga viktimat e tragjedisë kishin origjinë shqiptare, dhe protesta do të mbajë një ngarkesë emocionale të veçantë, duke kërkuar drejtësi dhe përgjegjësi për humbjen e jetëve të pafajshme.

Protestat dhe grevat pritet të shndërrohen në një nga ngjarjet më të mëdha të viteve të fundit në Greqi, duke e vendosur qeverinë dhe drejtësinë greke nën presion të fortë për të marrë masa konkrete.