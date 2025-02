8-vjeçarja ndërron jetë pasi prindërit refuzuan t’i jepnin mjekimet. Luteshin te Zoti edhe 36 orë vd’ekjes së saj

AUSTRALI- Prindërit e një vajze tetëvjeçare diabetike në Australi, e cila vdiq pasi nuk ia injektuan insulinën për gati një javë, janë dënuar secili me 14 vjet burg për vrasje. Elizabeth Struhs në vitin 2019 ishte diagnostikuar me diabet të tipit 1 dhe familjes së saj iu tha se do t’i duheshin injeksione të përditshme të insulinës. Prindërit e saj i përkisnin një sekti fetar të njohur si Shenjtorët, të cilët kundërshtuan kujdesin mjekësor, duke besuar se Perëndia do ta shëronte.

Ajo vdiq nga ketoacidoza diabetike, e cila shkakton një grumbullim të rrezikshëm të ketoneve, një lloj acidi, dhe rritje të sheqerit në gjak në shtëpinë e saj në Toowoomba në perëndim të Brisbane në janar 2022.

Babai i saj Jason Struhs dhe nëna Elizabeth Struhs ishin mes 14 personave të dënuar për vrasje muajin e kaluar. Udhëheqësi i Shenjtorëve Brendan Stevens është dënuar me 13 vjet burg nga gjyqtari në Gjykatën e Lartë të Queensland, i cili e quajti atë një individ të rrezikshëm, shumë manipulues. Njëmbëdhjetë anëtarëve të tjerë u dënuan me burgim nga gjashtë deri në nëntë vjet.

Stevens dhe babai i vajzës ishin në gjyq për vrasje, por ata u dënuan për akuzën më të vogël të vrasjes. Të gjithë ishin deklaruar të pafajshëm. Kur dha verdiktin e tij prej gati 500 faqesh, gjykatësi Martin Burns tha se megjithëse ishte e qartë se prindërit e Elizabeth dhe çdo anëtar i kishës duke përfshirë të gjithë të akuzuarit e tjerë e kishin adhuruar atë, veprimet e tyre kishin rezultuar në vdekjen e saj.

"Për shkak të një besimi të veçantë në fuqinë shëruese të Zotit, ajo u privua nga e vetmja gjë që me siguri do ta kishte mbajtur gjallë," tha ai.

Elizabeth do të kishte duruar të vjella, letargji ekstreme dhe një humbje të vetëdijes sepse asaj iu mohua kujdesi mjekësor, tha prokurorja Caroline Marco gjatë gjyqit, i cili zgjati disa muaj dhe u dëgjua nga një gjyqtar i vetëm pa një juri. Prokurorët thirrën 60 dëshmitarë dhe pikturuan një foto të një fëmije inteligjente që vuajti shumë në ditët e saj të fundit.

Ndërkohë, xhemati ishte lutur dhe kënduar për vajzën, ndërsa ajo ishte shtrirë në dyshek dhe gjendja e saj ishte përkeqësuar. Duke besuar se ajo mund të kthehej në jetë, anëtarja e sektit nuk bëri asnjë përpjekje për të thirrur një mjek dhe autoritetet nuk u njoftuan deri në 36 orë pas vdekjes së saj, dëgjoi gjykata.

"Elizabeth është vetëm duke fjetur dhe unë do ta shoh atë përsëri," tha babai i saj Jason Struhs.

Stevens, 63 vjeç, kishte mbrojtur veprimet e grupit si të bazuara në besim dhe e përshkroi gjyqin si një akt persekutimi fetar. Ai tha se grupi ishte brenda të drejtave të tij për të besuar plotësisht në fjalën e Zotit. Diabeti i tipit 1 është një çrregullim në të cilin pankreasi nuk arrin të prodhojë mjaftueshëm insulinë. Karakterizohet nga nivele të larta të pakontrolluara të glukozës në gjak dhe mund të kontrollohet duke injektuar insulinë.

Motra e Elizabeth-it Jayde Struhs kishte thënë më parë se ajo i kishte lënë shenjtorët dhe iku nga shtëpia e familjes së saj në moshën 16-vjeçare, pasi doli si homoseksual dhe tani ishte e ndarë prej tyre. Ajo dhe dëshmitarë të tjerë e përshkruan kongregacionin si me pikëpamje strikte, duke përfshirë se kujdesi shëndetësor i zakonshëm duhet të shmanget dhe se Krishtlindjet dhe Pashkët ishin festa pagane ose të paperëndishme. Shenjtorët nuk janë të lidhur me një kishë të themeluar në Australi dhe numërojnë rreth dy duzina anëtarë nga tre familje midis anëtarëve të saj.