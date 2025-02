Koalicioni zgjedhor, Dashamir Shehi: Ja formula ime për të mundur Edi Ramën

ENGLISH VERSION BELOW

Kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi, ka zbuluar formulën e tij për një opozitë të suksesshme në betejën elektorale kundër Edi Ramës dhe Partisë Socialiste.

Në një intervistë televizive, Shehi tregoi për herë të parë detajet e marrëveshjes me partinë “Djathtas 1912” të Enkelejd Alibeajt dhe parimet mbi të cilat është ngritur ky bashkim politik.

“Ne dëshirojmë që të bashkohen edhe parti të tjera, prandaj nuk kemi vendosur ende një emër për koalicionin. Edhe nëse nuk vijnë të tjerë, ne do të ecim përpara bashkë, por dera mbetet e hapur. Historia politike shqiptare shpesh lë gjëra pezull, por unë besoj se sa më shumë të bashkohemi, aq më të fortë do të jemi,” tha Shehi.

Ai theksoi se mbështet listat e hapura, duke argumentuar se kjo qasje kombinon moralin politik me pragmatizmin elektoral. “Partitë alternative, nëse do të ishin në një listë të përbashkët, do të merrnin më shumë se 200 mijë vota, duke krijuar një pol të rëndësishëm politik. Kjo është formula me të cilën mundet Edi Rama,” u shpreh Shehi, duke nënvizuar se listat e hapura i japin zgjedhësve mundësinë të vlerësojnë vërtet peshën e çdo kandidati.

Electoral Coalition, Dashamir Shehi: My Formula to Defeat Edi Rama