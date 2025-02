Autobusi dykatësh del nga rruga në Tajlandë, humbin jetën 18 pasagjerë

TAJLANDË – Një aksident tragjik ka ndodhur në Tajlandë, ku një autobus dykatësh ka dalë nga rruga duke shkaktuar vdekjen e 18 pasagjerëve. Autobusi, me gjithsej 49 persona në bord, përfshirë përfaqësues të autoriteteve lokale, po zbriste në provincën Prachin Buri, në lindje të kryeqytetit Bangkok, kur hasi probleme me frenat dhe doli nga rruga.

"Shtatëmbëdhjetë persona u gjetën të vdekur në vend dhe një tjetër iu nënshtrua plagëve të marra në spital", deklaroi një oficer policie. Tajlanda është e njohur për aksidentet e trafikut të shpeshta, të cilat ndodhin çdo vit, për shkak të infrastrukturës së keqe, automjeteve të pasigurta dhe praktikave të rrezikshme të shumë shoferëve.

Përveç kësaj, rreth 20,000 njerëz vdesin çdo vit në aksidente trafiku në këtë mbretëri të Azisë Juglindore, që ka një popullsi pak më shumë se 70 milionë, sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për vitin 2023. Një tjetër aksident tragjik ndodhi në tetor, kur një zjarr që shpërtheu në një autobus shkolle që transportonte studentë vrau 23 njerëz në autostradën Bangkok, një nga aksidentet më të rënda rrugore të dekadës në Tajlandë.

