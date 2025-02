Fluturimi i parë i makinës fluturuese në SHBA: Hapi i parë për zgjidhjen e problemeve të trafikut urban

Makinat fluturuese nuk janë më vetëm një fantazi, pasi Alef Aeronautics ka realizuar me sukses fluturimin e parë të makinës fluturuese në një qytet. Kompania amerikane e prodhimit të automjeteve ka publikuar një video ku makina e saj elektrike fluturon në një rrugë të Kalifornisë, duke theksuar se kjo është hera e parë që një makinë ka mundur të realizojë një ngritje vertikale në një mjedis urban.

Ky sukses është një hap i madh përpara në zhvillimin e teknologjisë për transportin urban. Alef Aeronautics pretendon se ky test ka përfaqësuar provën e parë në histori të një makine që fluturon dhe synon të zgjidhë problemet e trafikut duke mundësuar që makinat të fluturojnë mbi ngarkesat e zakonshme të trafikut.

Përveç mundësisë për të fluturuar, makina gjithashtu mund të përdoret si një makinë normale në rrugë, duke u drejtuar me të njëjtën mënyrë si çdo automjet tjetër. Versioni komercial i këtij mjeti do të dalë në treg me një çmim prej 300,000 dollarë dhe do të ketë dy vende, ndërkohë që kompania ka marrë tashmë mbi 3,000 paraporosi për këtë makinë.

Për më shumë, Alef Aeronautics po punon gjithashtu për një version më të avancuar, Alef Model A, që do të ofrojë mundësinë e vozitjes me autopilot dhe do të ketë më shumë mundësi për fluturim dhe transport. Kompania planifikon të zgjerojë gamën e modeleve me një version të ri, Alef Model Z, me katër vende që do të ketë mundësinë për të fluturuar mbi 200 milje. Ky test me makinën fluturuese është vetëm fillimi i një epoke të re për transportin urban, ku makinat mund të fluturojnë nëpër qytete dhe të ofrojnë një alternativë të shpejtë dhe efikase për udhëtimet në trafik.

