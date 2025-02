Rruga e Arbrit, Qeveria jep datën e radhës: Tuneli i Murrizit do hapet për Ditë Vere

Tuneli i Murrizit hapet më 14 mars, lidhja mes Tiranës dhe Dibrës bëhet më e shpejtë

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, gjatë një inspektimi në tunelin e Murrizit, njoftoi se qarkullimi i automjeteve do të nisë më 14 mars.

"Ne do të hapim tunelin e Murrizit për të gjitha automjetet dhe drejtuesit e mjeteve në drejtim të Tiranës dhe Dibrës. Ndërkohë, vazhdojmë të punojmë me tunelin ndihmës, i cili është pjesë e këtij projekti," deklaroi Balluku.

Kjo është data e radhës që jep Qeveria. Prej disa vitesh ajo ka shpallur hapjen e tunelit, por siç ka thënë kryeministri, ka pasur të papritura teknike të shumta dhe të rënda.

Vitin e kaluar Rama shpalli data të tjera, më e fundit ajo në dhjetor.

Tuneli, me një gjatësi prej 3.7 km, do të ketë 11 dalje, të cilat janë betonuar plotësisht dhe janë gati për shfrytëzim. Një pjesë e tyre do të shërbejë për automjetet, ndërsa pjesa tjetër për këmbësorët.

Balluku e cilësoi këtë si një nga veprat më të rëndësishme infrastrukturore, që do të ndërlidhë Jugun me Veriun e Shqipërisë.

“Rruga e Arbrit jo vetëm që do të afrojë qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë me Dibrën dhe Maqedoninë e Veriut, por do të jetë një arterie e zhvillimit ekonomik dhe turizmit,” theksoi Balluku.

Aktualisht punimet janë në detajet e fundit, që kanë të bëjnë me sistemin e ndriçimit dhe pajisjet e elektromekanike.

Në hyrje të tunelit do të jetë edhe salla e kontrollit që do të monitorojë tunelin gjatë 24 orëve, jo vetëm për aksidentet e mundshme, por edhe për kontrollin e pajisjeve për pastrimin e ajrit, kundër zjarrit etj.

Drejtori i ARRSH tha, gjithashtu, se "rruga prej 69 km në total, është e gjitha e përfunduar". Sipas tij, "disa cedime të vogla janë riparuar, ndërkohë që sinjalistika është përfunduar".

Punimet në Rrugën e Arbrit, 69 km që përfshin kontrata e koncesionit, kanë nisur në fillim të vitit 2018.

Punimet në Tunelin e Murrizit u ndërprenë në maj 2019, pas një shembje të ndodhur në hyrjen nga ana e Tiranës, për të rifilluar disa muaj më vonë në një galeri të re.

Afatet e përfundimit të tuneli, rrjedhimisht edhe gjithë gjatësisë së rrugës, janë shtyrë disa herë. Puna ka ecur ngadalë dhe vetëm në fund të dhjetorit 2023, u bë e mundur që të bashkoheshin dy anët e tunelit.

Tuneli i Murrizit është i gjatë 3.8 km dhe do të jetë i përshkueshëm për 5-7 minuta, gjë që do të lehtësojë shumë qarkullimi drejt qarkut të Dibrës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke e kthyer këtë aks në një arterie të rëndësishme të infrastrukturës rrugore në rajon. /noa.al