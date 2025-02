Bonusi i pranverës për pensionistët, Rama: ‘Duhet të bëjmë diçka për të zbutur rritjen e çmimeve’

Tiranë, 20 Shkurt 2025 – Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se bonusi i pranverës për pensionistët është miratuar nga qeveria më 9 janar 2025, dhe do të shpërndahet në përputhje me pensionet e individëve. Pensionistët me pensione nën 20,000 lekë do të përfitojnë 100 euro, ndërsa ata me pensione më të larta do të marrin 50 euro.

Në një komunikim virtual me qytetarët, Rama është përgjigjur edhe ndaj kritikave që kjo masë mund të ketë si qëllim elektoral. Ai theksoi se është e natyrshme të bëhet një lloj bilanci gjatë periudhave zgjedhore dhe se komunikimi me qytetarët duhet të jetë intensiv në këto kohë.

Për sa i përket shqetësimeve mbi rritjen e çmimeve, Rama pranoi se qeveria është e vetëdijshme për ndikimin e tyre, duke theksuar se po ndërmerren masa për të zbutur efektet negative të kësaj rritjeje. Ai gjithashtu përmendi se çmimet në treg përcaktohen nga kërkesa dhe oferta, por qeveria ka ndërmarrë hapa për të mbajtur çmimin e energjisë nën koston reale për familjet.

Në një tjetër pjesë të fjalës së tij, kryeministri e vuri theksin në rritjen e numrit të kompanive aktive në Shqipëri, duke e cilësuar këtë si një tregues pozitiv të zhvillimit ekonomik. Sipas tij, kur mori detyrën, në vend ishin rreth 100,000 kompani aktive, ndërsa tani janë 250,000, duke treguar përparimin ekonomik të Shqipërisë.

Rama gjithashtu shprehu shqetësimin se mediat shpesh fokusohen në tema negative, ndërsa duhet të flasin më shumë për progresin dhe sfidat që janë adresuar, duke e quajtur këtë një aspekt të pamundur për t’u injoruar.