Këmbimi valutor – 20 Shkurt 2025: Çfarë po ndodh me monedhat e huaja?

Sot, më 20 shkurt 2025, këmbimi i monedhave të huaja është si më poshtë:

Dollari amerikan: Blihet me 94.4 lekë dhe shitet me 95.7 lekë. Euro: Blihet me 98.8 lekë dhe shitet me 99.5 lekë. Franga zvicerane: Këmbehet në blerje me 104.2 lekë dhe në shitje me 105.2 lekë. Paundi britanik: Blihet me 118.9 lekë dhe shitet me 120 lekë. Dollari kanadez: Këmbehet në blerje me 66.3 lekë dhe në shitje me 67.5 lekë. Për të pasur një pasqyrë të plotë të këmbimit valutor, këtu janë të dhënat për disa monedha të tjera të huaja.