Katër orët që rikthyen lidhjet SHBA-Rusi, deklarata e plotë e Marco Rubio dhe Mike Waltz

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha sot se zyrtarët në bisedimet SHBA-Rusi ranë dakord të rivendosin personelin e ambasadës dhe të krijojnë një ekip të nivelit të lartë për të negociuar paqen në Ukrainë dhe për të promovuar bashkëpunimin ekonomik.

Rubio tha se veprimet gjatë disa viteve të fundit kanë ulur aftësitë e misioneve diplomatike të të dy vendeve për të vepruar.

"Ne do të kemi nevojë të kemi misione diplomatike të gjalla që janë në gjendje të funksionojnë normalisht në mënyrë që të mund të vazhdojmë këto kanale", tha Sekretari i Shtetit Marco Rubio.

Ai bashkë me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare Mike Waltz dhe të Dërguarin e Posaçëm në Lindjen e Mesme Steve Witkoff, u intervistuan nga Jennifer Hansler e CNN dhe Matthew Lee nga Associated Press dhe noa.al jua sjell të plotë më poshtë:

Intervistë

PYETJE: Jemi tani me delegacionin amerikan që sapo ka përfunduar takimet e tij me rusët. A keni arritur ndonjë marrëveshje për vazhdimin e negociatave?

SEKRETARI RUBIO: Do të filloja duke thënë se kemi rënë dakord mbi katër parime të rëndësishme. Së pari, do të punojmë shpejt për të rikthyer funksionalitetin e plotë të misioneve diplomatike në Uashington dhe Moskë. Për të vazhduar në këtë rrugë, duhet të kemi ambiente diplomatike që funksionojnë normalisht.

Së dyti, do të caktojmë një ekip të nivelit të lartë nga ana jonë për të ndihmuar në negociatat e përfundimit të konfliktit në Ukrainë në një mënyrë të qëndrueshme dhe të pranueshme për të gjitha palët.

Së treti, do të fillojmë diskutime mbi bashkëpunimin gjeopolitik dhe ekonomik që mund të vijë pas përfundimit të konfliktit në Ukrainë.

Dhe së fundi, katër prej nesh që ishin të pranishëm sot do të vazhdojnë të jenë të angazhuar në këtë proces për të siguruar përparimin e tij.

PYETJE: Si duket një përfundim i qëndrueshëm dhe i suksesshëm? A paraqitët ndonjë propozim specifik rusëve sot?

KËSHILLTARI WALTZ: Duhet të jetë një fund i përhershëm dhe jo i përkohshëm. Do të ketë diskutime mbi territorin dhe garancitë e sigurisë, pasi këto janë elementë bazë që do të mbështesin çdo lloj diskutimi.

Presidenti Trump është i vendosur ta përfundojë këtë luftë dhe ta ndalë dhunën dhe shkatërrimin që po ndodhën në Ukrainë. Kjo luftë nuk është në interesin e askujt, as të Europës, as të Shteteve të Bashkuara.

PYETJE: A do të jetë e pranueshme për SHBA që Rusia të mbajë territore që ka aneksuar nga shkurti 2022?

KËSHILLTARI WALTZ: Kjo është pjesë e diskutimeve. Presidenti Trump ka zhvendosur të gjithë bisedën globale nga "nëse" do të ndalet lufta, në "si" do të ndalet ajo.

PYETJE: Çfarë lëshimesh prisni nga Rusia?

SEKRETARI RUBIO: Nuk do të parapranojmë përfundimet. Këto janë procese që do të ndodhin në dhoma të mbyllura dhe do të zgjasin me kohë. Vetëm Presidenti Trump mund të nisë këtë proces.

PYETJE: Cili është hapi i ardhshëm?

SEKRETARI RUBIO: Do të punojmë në tri drejtime: normalizimi i misioneve diplomatike, negocimi i përfundimit të konfliktit dhe eksplorimi i mundësive ekonomike dhe gjeopolitike.

PYETJE: A do të hapen konsullatat e mbyllura si ajo në Shën Petersburg?

SEKRETARI RUBIO: Kjo është pjesë e bisedimeve tona, pasi funksionimi i misioneve diplomatike është thelbësor.

PYETJE: A do të diskutohen sanksionet kundër Lavrov dhe të tjerëve?

SEKRETARI RUBIO: Nuk jemi ende në këtë nivel diskutimi, por do të ketë tema të ndryshme që do të trajtohen. /noa.al