Tërmetet, Greqia njofton ndërtimin e portit të evakuimit në Santorini

Santorini, Greqi – Ishulli i bukur i Santorinit vazhdon të përballet me lëkundje të vogla të tokës, që kanë filluar që nga fundi i muajit janar. Tërmetet kanë shtuar shqetësimet për banorët dhe vizitorët, duke i detyruar autoritetet greke të ndërmarrin masa urgjente për të siguruar mbrojtjen e jetëve dhe infrastrukturën e ishullit.

Ministri i Mbrojtjes Civile, Vassilis Kikilias, ka njoftuar planet për ndërtimin e një porti evakuimi në Santorini, i cili do të lehtësojë lëvizjen e banorëve dhe turistëve në rast emergjence. Ky port i ri ka për qëllim të mundësojë një rrugë të sigurt për evakuim dhe do të shërbejë si një qendër transporti për pasagjerët që udhëtojnë me tragete, derisa të përfundojë ndërtimi i një infrastrukture më të fuqishme portuale.

Ndërtimi i portit të evakuimit vjen pas paralajmërimeve nga autoritetet se mund të ketë tërmete të tjera të forta në të ardhmen. Ministri Kikilias theksoi se do të vazhdojnë të merren masa emergjente për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Ai gjithashtu bëri thirrje për një përgatitje të gjatë për mundësinë e tërmeteve të vazhdueshme në muajt që pasojnë.

Rreziku i tërmeteve të vazhdueshme mbetet një shqetësim serioz, dhe autoritetet greke kanë theksuar se do të punojnë intensivisht për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të siguruar mbështetje për banorët e ishullit. Për këtë arsye, një plan i plotë evakuimi do të sigurojë një mbrojtje më të lartë për ata që jetojnë dhe vizitojnë Santorinin.

Masat e sigurisë dhe paralajmërimet janë të fokusuara në shmangien e tragjedive dhe në ofrimin e mundësive për transportin e sigurt në rast emergjencash.