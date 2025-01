Conceição, kritika të forta Milanit të tij: Edhe trajneri më i mirë në botë do ta kishte të vështirë…

Një Milan i dobët u mposht 2-1 nga Dinamo Zagrebi dhe kësisoji nuk arriti të hyjë në tetëshen më të mirë të Ligës së Kampionëve. Kuqezinjtë, edhe në “Maksimir”, ia dhuruan të paktën një pjesë loje kundërshtarëve, duke mbetur me një lojtar më pak që para pushimit.

"Të gjitha episodet e ndeshjes ishin kundër nesh, – komentoi Sergio Conceição. – Në pjesën e parë na mungoi forca në duele dhe nuk ishim agresivë. Deri te goli, Dinamo nuk kishte arritur asnjëherë në portën tonë, ndërsa ne arritëm në zonën e saj pa qenë të rrezikshëm.

Gabimi i Gabbia mund të falet, por duhej të bënim më shumë. Pas ndëshkimit me karton të kuq të Musah, vazhduam të luftonim për të barazuar, por kur e arritëm, pësuam nga një tjetër gabim individual. Në këtë nivel ndodh kështu, ndaj duhet të përmirësohemi".

Si mund të përmirësohet Milani, sipas trajnerit portugez: “Varet nga krenaria e secilit prej nesh. Mund të flasim për taktikë dhe module loje, por po shihet që nuk hyjmë agresivë në duele dhe nuk jemi të pranishëm mjaftueshëm mendërisht.

Pjesa e dytë më pëlqeu më shumë, sepse provuam ta fitojmë ndeshjen, nuk ia dolëm dhe tani mendojmë për sfidën e radhës. Duhet ta ndryshojmë këtë atmosferë, varet nga ne, por duhet të bëjmë më shumë”.

Në konferencë për shtyp, trajneri portugez e përforcoi edhe më shumë mesazhin e tij: "Kur mungojnë bazat në futboll, është e vështirë. Ky është një sport i bazuar në duele të vazhdueshme, si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje, por nuk është e lehtë të ndryshohet qëndrimi. Po reagojmë, por pse duhet të jemi gjithmonë të detyruar të reagojmë?

Para ndeshjes kishim shumë më tepër motivim se ata dhe ishim përgatitur në detaje. Megjithatë, secili duhet të japë pasionin e tij për futbollin, përndryshe është e vështirë. Mund të vijë edhe trajneri më i mirë në botë, por nëse mungojnë bazat, është e vështirë. Të futesh në një ndeshje të tillë në Champions League kështu, nuk e di…, është e vështirë".

Trajneri portugez nuk kërkoi justifikime për humbjen, por shpreson te përforcimet nga merkatoja: "Kisha vetëm 17 lojtarë në dispozicion, u detyrova të vendosja Tomori dhe Terracciano si mbrojtës anësorë.

Ky është momenti i tillë, por nuk dua të kërkoj justifikime, as të flas për një arbitrim jo në nivelin e Ligës së Kampionëve. Nuk dua ta bëj këtë. Me drejtuesit e klubit kemi një dialog të hapur për të parë ku mund të përmirësohemi, po kërkojmë zgjidhje për ta bërë këtë. Ende kemi gjithçka në dorën tonë për të ecur përpara".

Entuziazmi pas fitores në Superkupë tashmë është një kujtim i largët: "Pashë lojtarë vërtet të trishtuar dhe të zhgënjyer pas kësaj ndeshjeje. Nëse nuk do të besonin tek unë, nuk do t’i kishim fituar të gjitha ndeshjet me përmbysje dhe me reagime të mëdha. Duhet të ndryshojmë qasjen tonë ndaj ndeshjeve. Nëse ata që luajnë nga fillimi nuk janë gati për ta bërë këtë, do të bëjmë ndryshime".