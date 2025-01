Ibrahimovic për përplasjen Conceicao-Calabria: Dy fitimtarë, më ka ndodhur mijëra herë

Nga merkatoja me emrin e fortë të Santiago Gimenez te linjat udhëzuese të projektit “RedBird”, duke kaluar te rinovimet e Theo Hernandez, Maignan e Reijnders. Me rastin e prezantimit të Kyle Walker, përforcimi i bujshëm i merkatos dimërore, Zlatan Ibrahimovic ka “hapur barkun” për mediat. Temat e diskutuara prej tij ishin të shumta.

Prezantimi i Walker…

Nuk kam nevojë të shpjegoj se çfarë lojtari është, statistikat flasin vetë. Ka bërë histori me Manchester City. Për ne është super goditje, sepse po flasim për një lider të madh në fushë dhe jashtë saj. Ka përvojë të madhe, sjell shumë cilësi. Do të më pyesni pse një tjetër mbrojtës i djathtë, por situata u krijua. Është më mirë të kemi një si Walker sesa të mos e kemi. Jemi shumë të sigurt në këtë pozicion tashmë.

Çfarë mendoni për përplasjen mes trajnerit dhe Calabria, pas ndeshjes ndaj Parmës?

Situata mes Calabria dhe Conceicao kishte shumë adrenalinë. Ishin dy fitimtarë që bënë atë që bënë. Më ka ndodhur mijëra herë, në fushë dhe jashtë saj. Gjëja e rëndësishme është që u zgjidh, madje para se të hyja në dhomën e zhveshjes. Në rang klubi, kjo gjë më ka ndodhur te Barcelona, Milani, PSG, Manchester United. Është normale, sepse ndodh. Të gjithë duan të fitojnë me çdo kusht. Ishte thjesht një demonstrim. Capello, kur më ndodhte mua më thoshte: Qetësohu, është mirë për ekipin. Conceicao dhe Calabria punojnë për të mirën e skuadrës. Është mirë që ndodh, përndryshe duket sikur nuk i intereson askujt. Për imazhin mund të duket diçka negative, por këto gjëra ndodhin.

A përfundon merkatoja dimërore me Walker?

Kemi objektivat tona, por është një merkato shumë e vështirë. Po punojmë. Me Walker u hap një situatë, nuk ishte objektiv. Tani po punojmë për gjëra të tjera, në përputhje me trajnerin. Pastaj, në futboll nuk ka asnjë garanci. E dimë se çfarë duam të bëjmë, po punojmë.

Pse zgjodhët Walker?

Ka një karakter të fortë, që i duhet skuadrës, është një ‘alfa’ në dhomën e zhveshjes. Mund të ndihmojë në të gjitha mënyrat. Sipas nesh, mund të luajë edhe si qendërmbrojtës, siç ka bërë te Manchester City.

A e prisnit të ishit në këtë situatë?

Është një situatë e re për mua, po punoj nga një perspektivë tjetër. Po përpiqem të ndihmoj nga jashtë. Nuk jemi aty ku duam të jemi, objektivi ynë është të fitojmë. Superkupa ishte një nga objektivat, edhe Kupa e Italisë. Nëse fitojmë ndeshjen e fundit të fazës së grupit, do të jemi ndër tetë ekipet më të mira në Europë. Jemi brenda objektivave. Është e qartë që në kampionat duhet të rikuperojmë pikë.

A ka nevojë Milani për më shumë qetësi?

Qetësia vjen me rezultatet dhe fitoret. Duhet të gjejmë vazhdimësi, është më e lehtë të luash, të jep besim dhe të sjell fat. Te Milani ka presion për të marrë gjithmonë rezultate, duam të fitojmë gjithmonë, po kërkojmë vazhdimësi. Ndaj Parmës nuk fitoi cilësia, por qëndrimi, ashtu si në Superkupë. Me këtë shpirt mund të ndodhin situata si ajo mes Calabria dhe trajnerit. Nga jashtë mund të duket më shumë seç është, për ne është një gjë normale. E kuptoj që për imazhin nuk është më e mira. Kur të gjejmë vazhdimësi, do të kemi edhe më shumë qetësi.

A mungojnë liderët te ky Milan?

Ka dy lloj liderësh: ata që janë në fushë, kur luajnë, dhe ata jashtë saj. Unë dhe Kjaer ishim të tillë në të dyja rastet. Për mua, në këtë ekip ka liderë. Walker sjell një përvojë tjetër.

A të pëlqen Gimenez? A është i nevojshëm një mesfushor?

Gimenez është një talent, me potencial të madh, të gjithë e dinë që është i fortë. Mesfushor? Kemi mesfushorë të shkëlqyer. Loftus-Cheek është i dëmtuar, kemi Bennacer, që është kthyer, Fofana, Musah, Reijnders. Jemi të fortë në këtë repart. Do të shohim çfarë situate do të krijohet dhe çfarë mund të bëjmë.

Në çfarë faze janë rinovimet e Theo, Maignan dhe Reijnders?

Flasim çdo ditë, janë të kënaqur te Milani dhe gjithçka është nën kontroll. Të gjithë janë mirë te Milani dhe duan të luajnë këtu. Mund t’ju garantoj që ata të tre ndihen mirë te Milani.

A ka ndryshuar ideja për llojin e trajnerit që ju nevojitet?

Mënyra e punës me Conceicao është e njëjtë si me Fonseca. Disa lojtarë i kishim në shënjestër para se të vinte Fonseca, kjo është diferenca. Ky trajner pëlqen një lloj të caktuar lojtarësh, ndërsa Fonseca të tjerë. Klubi ka profilet e veta. Mënyra e punës është gjithmonë e njëjtë.

A ka vend për autokritikë?

Çfarë mund t’ju them? Ne duam të bëjmë maksimumin. Nuk ka garanci, por e di që kur bën një punë të mirë, rezultatet vijnë.