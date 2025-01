Arben Ahmetaj 3: Ervin Hoxhën e shkarkoi Edi Rama për korrupsion, sot e ka Ministër të Brendshëm

Pyetje: Pra, Ministri i Brendshëm aktual është shkarkuar për korrupsion nga zoti Rama???

Ahmetaj: Po, po, po ka kërkuar dorëheqjen dhe i kam thënë zoti kryeministër mund të më sjellësh faktet për këtë njeri. Kur kërkoi shkarkimin. Në respekt të punonjësve që kanë punuar me mua, se ka punuar me mua. Po mor po, kur unë isha ministër financash është shkarkuar ky (Ervin Hoxha) me urdhër të kryeministrit dhe i kam thënë, a mund të më thuash çfarë ka bërë? Atë e di unë, tha, ai njeri është i korruptuar. Sot e ka ministër të brendshëm. Dhe për turp të tij, do t’i ngelet tërë jetën stampë që është emëruar nga krimi dhe ka bërë atë lloj arrestimi të ndotur në sytë e shqiptarëve, arrestimin e ish-presidentit.

Pyetje : Ervin Hoxha është emëruar nga krimi?

Ahmetaj: Patjetër! Patjetër! Dhe nga oligarkët me dialekt.