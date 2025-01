Italia do të mbajë referendum historik për lehtësimin e rregullave të shtetësisë

Italia do të mbajë një referendum historik nëse rregullat për shtetësinë me vendbanim duhet të lehtësohen pasi propozimi të marrë vulën përfundimtare të miratimit nga Gjykata Kushtetuese italiane.

Gjykata Kushtetuese e Italisë tha në një deklaratë të hënën se e kishte konsideruar referendumin ligjërisht të pranueshëm, sepse ai nuk binte “në asnjë nga rastet për të cilat kuadri kushtetues përjashton përdorimin e instrumentit të referendumit”.

Referendumi do t’i kërkojë publikut të vendosë nëse do të ndriçojë ose jo një propozim për të krijuar një rrugë më të shpejtë drejt nënshtetësisë italiane me rezidencë, duke shkurtuar kohën aktuale të pritjes 10-vjeçare në pesë vjet.

Megjithëse data e saktë nuk është shpallur ende, ministria e brendshme italiane tha në faqen e saj të internetit se votimi do të mbahet në një moment midis prillit dhe qershorit të këtij viti.

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese erdhi më herët se sa pritej, pasi vendimi fillimisht ishte parashikuar të jepej në shkurt.

Propozimi filloi procesin e tij legjislativ në fund të shtatorit, pasi një fushatë e mbështetur nga koalicioni i qendrës së majtë të Italisë kaloi pragun e gjysmë milioni nënshkrimeve të nevojshme për t’u kualifikuar për një referendum publik.

Referendumi u miratua nga Gjykata e Kasacionit e Italisë më 12 dhjetor dhe iu kalua Gjykatës Kushtetuese të Italisë për kontrollin përfundimtar të pranueshmërisë menjëherë më pas.

Riccardo Magi, një deputet me partinë centriste +Europa (‘Më shumë Evropë’), e përshëndeti vendimin e së hënës si “lajm i madh”, duke thënë se ai shënoi fillimin e “një faze të re, në të cilën është e nevojshme të informohen qytetarët” për referendumin. objektive.

Ai shtoi: “Ky referendum është hapi i parë drejt reformimit të një ligji që është tridhjetë vjet i vjetër dhe i vjetëruar që në fillim. Në ditët e sotme është krejtësisht anakronike në raport me shoqërinë italiane”.

Pierfrancesco Majorino, një anëtar i Partisë Demokratike të qendrës së majtë (Partia Demokratike, ose PD), gjithashtu shprehu kënaqësinë për vendimin, duke thënë se partia e tij “do të luftojë në emër të zgjerimit të të drejtave dhe tejkalimit të një ligji veçanërisht të vjetëruar” dhe do të qëndrojë nga “individë, zërat e të cilëve janë heshtur për një kohë të gjatë”.

Italia aktualisht ka një nga regjimet më të ashpra të natyralizimit në Evropë. Referendumi synon të lehtësojë shtetësinë kombëtare me anë të ligjeve të rezidencës, duke i përafruar ato me ato të vendeve si Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, transmeton albinfo.ch.

Sipas vlerësimeve të partisë +Europa, nëse miratohet, reforma do të bënte rreth 2.5 milionë banorë të kualifikuar për nënshtetësinë italiane (shifra përfshin të miturit që do të bëhen automatikisht shtetas italianë si rezultat i natyralizimit të prindërve të tyre).

Siç është rasti me të gjitha referendumet kombëtare, referendumi për shtetësinë do të duhet të nxjerrë një pjesëmarrje prej 50 për qind që rezultati i tij të jetë i vlefshëm.

Çdo shtetas italian i moshës 18 vjeç e lart mund të votojë në referendumet kombëtare. Italianët që jetojnë jashtë duhet të regjistrohen në AIRE (regjistri i italianëve që jetojnë jashtë) për të marrë pjesë në votim.