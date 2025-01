Presidenti i sapozgjedhur amerikan Donald Trump i tha moderatores "Meet the Press" të NBC News, Kristen Welker në një intervistë telefonike të shtunën se ai "me shumë gjasa" do t’i japë TikTok një "pauzë" 90-ditore nga një ndalim i mundshëm në SHBA pasi ai të marrë detyrën të hënën.

Trump tha se nuk kishte marrë një vendim përfundimtar, por po konsideronte një zgjatje 90-ditore të afatit të së dielës për kompaninë mëmë me bazë në Kinë të TikTok për t’ia shitur një blerësi jo-kinez ose do të përballej me një ndalim nga SHBA.

“Unë mendoj se ky do të ishte, sigurisht, një opsion që ne e shikojmë. Zgjatja 90-ditore është diçka që me shumë mundësi do të bëhet, sepse është e përshtatshme. E dini, është e përshtatshme. Duhet ta shikojmë me kujdes. Është një situatë shumë e madhe”, tha Trump në një intervistë telefonike.

“Nëse vendos ta bëj këtë, ndoshta do ta shpall të hënën,” tha ai.

Një zgjatje 90-ditore në kushte specifike lejohet shprehimisht në ligjin dypartiak të miratuar vitin e kaluar. Por një zgjatje e së hënës mund të mos jetë e mjaftueshme për të shmangur bllokimin e aplikacionit për të paktën një ditë, sepse afati aktual për pajtueshmërinë është e diela.

Fati i TikTok është një nga temat që ka konsumuar ditët e fundit të administratës së Bidenit dhe shumë prej miliona përdoruesve të aplikacionit në SHBA po presin me padurim një zgjidhje.

Administrata Biden ka thënë vazhdimisht se nuk planifikon të zbatojë ligjin, duke ia vënë atë përgjegjësi Trumpit, por TikTok tha të premten se garancitë e Shtëpisë së Bardhë mund të mos jenë të mjaftueshme për të parandaluar mbylljen e aplikacionit. TikTok ka thënë se planifikon të "mbyllet" të dielën nëse nuk merr "qartësi dhe siguri" më të madhe në lidhje me pasojat e mundshme ligjore, përfshirë kundër ofruesve të shërbimeve të palëve të treta.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre, i quajti planet e TikTok për t’u mbyllur "një marifet" në një deklaratë të shtunën në mëngjes.

“Ne kemi parë deklaratën më të fundit nga TikTok. Është një marifet dhe ne nuk shohim asnjë arsye që TikTok ose kompanitë e tjera të ndërmarrin veprime në ditët e ardhshme përpara se administrata Trump të marrë detyrën të hënën, "tha ajo.

“Ne e kemi shprehur qartë dhe drejt qëndrimin tonë: veprimet për zbatimin e këtij ligji do t’i bien administratës së ardhshme. Pra, TikTok dhe kompanitë e tjera duhet të marrin çdo shqetësim me ta, "tha ajo.