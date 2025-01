Hetimet ndaj Veliajt, Gjykata miraton një tjetër urdhër kontrolli

Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, Byroja Kombëtare e Hetimit me vendim të Gjykatës së Posaçme Antikorrupsion ditën e djeshme ushtroi kontrolle në një bodrum me sende të vjetra, e ngjashme me një magazinë, në kuadër të hetimeve që prokurori Olsi Dado po kryen për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj.

Magazina në të cilën u bënë kontrolle ndodhet në kryeqytet dhe raportohet se agjentët kanë ushtruar kontrolle për të sekuestruar sende, të cilat mund të kenë vlerë për hetimin.

Deri në këto momente, nuk bëhet me dije nga burimet jo zyrtare nëse agjentët kanë sekuestruar apo jo sende.

Më herët ka patur kontrolle në qendrën Harabel, ku bashkëthemeluese është bashkëshortja e Veliajt, Zonja Ajola Xoxa.

Për këtë hetim, u mor në pyetje në datë 26 dhjetor të vitit të kaluar kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, i cili dha sqarime në strukturën e posaçme antikorrupsion për rreth 5 orë.

Për të njëjtin hetim është pyetur edhe Ajola Xoxa rreth 4 orë në SPAK.