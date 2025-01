Ministri i Jashtëm rus vlerëson pikëpamjet e Trump për konfliktin në Ukrainë

Kryediplomati rus thotë se Moska është e hapur për bisedime me presidentin e zgjedhur Donald Trump dhe e lëvdoi atë që denoncoi planin e NATO-s për të përqafuar Ukrainën si shkakun kryesor të konfliktit gati 3-vjeçar.

Çdo bisedim i ardhshëm i paqes duhet të përfshijë marrëveshje më të gjera për sigurinë në Evropë, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në konferencën e tij vjetore për shtyp, ndërsa shtoi se Moska është e hapur për të diskutuar garancitë e sigurisë për Kievin.

Lavrov vlerësoi veçanërisht komentet e Trump në fillim të këtij muaji, në të cilat ai tha se planet e NATO-s për të hapur dyert e saj ndaj Ukrainës kishin çuar në armiqësi.

Trump tha se Rusia e kishte “të gdhendur në gur” se anëtarësimi i Ukrainës në NATO nuk duhet lejuar kurrë, por administrata e Biden kishte kërkuar të zgjeronte aleancën ushtarake deri në pragun e Rusisë. Trump shtoi se, "Unë mund të kuptoj ndjenjat e tyre për këtë."

Komentet e Trump i bënë jehonë retorikës së Moskës, e cila e ka përshkruar "operacionin e saj special ushtarak" në Ukrainë të nisur në shkurt 2022 si një përgjigje ndaj anëtarësimit të planifikuar në NATO për Kievin dhe një përpjekje për të mbrojtur rusishtfolësit. Ukraina dhe aleatët e saj e kanë denoncuar veprimin e Rusisë si një akt të paprovokuar agresioni.

“NATO bëri pikërisht atë që kishte premtuar të mos e bënte dhe Trump e tha këtë”, tha Lavrov. “Kjo shënoi njohjen e parë të tillë të sinqertë jo vetëm nga një SHBA, por nga ndonjë lider perëndimor se NATO kishte gënjyer kur ata nënshkruan dokumente të shumta. Ato u përdorën si mbulesë ndërsa NATO është zgjeruar deri në kufijtë tanë në kundërshtim me marrëveshjet.”

Perëndimi e ka hedhur poshtë këtë vlerësim. Përpara konfliktit, Rusia kishte kërkuar një garanci ligjore që Ukrainës t’i mohohej hyrja në NATO, duke e ditur se aleanca nuk e ka përjashtuar kurrë anëtarësimin e mundshëm të ndonjë vendi evropian, por nuk kishte asnjë plan të menjëhershëm për të nisur Ukrainën në këtë rrugë. Rusia tha se zgjerimi i NATO-s do të minonte sigurinë e saj, por Uashingtoni dhe aleatët e saj argumentuan se aleanca nuk kërcënonte Moskën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u ka kërkuar aleatëve të tij perëndimorë që të ftojnë Kievin për t’u bashkuar me NATO-n, ose, së paku, të ofrojnë garanci gjithëpërfshirëse të sigurisë që do të parandalonin çdo sulm të ardhshëm rus. 32 vendet anëtare të aleancës thonë se Ukraina do të bashkohet një ditë , por jo derisa të mbarojnë luftimet.

Trump ka riafirmuar synimin e tij për të ndërmjetësuar paqen në Ukrainë, duke deklaruar në fillim të këtij muaji se "Putini dëshiron të takohemi" dhe se një takim i tillë është duke u përgatitur. Në të kaluarën, ai ka kritikuar ndihmën ushtarake të SHBA-së për Ukrainën dhe madje është zotuar se do t’i japë fund konfliktit në një ditë të vetme nëse zgjidhet.

Lavrov theksoi se presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se është i hapur për bisedime me Trump, duke shtuar se Moska mezi pret të dëgjojë pikëpamjen e Trump për Ukrainën pasi ai të marrë detyrën.

Lavrov vlerësoi gjithashtu komentet e të zgjedhurit të Trump për këshilltarin e sigurisë kombëtare, Mike Waltz, i cili tha të dielën se është joreale të pritet që Ukraina mund të dëbojë forcat ruse “nga çdo pëllëmbë e tokës ukrainase”.

“Fakti që njerëzit kanë filluar gjithnjë e më shumë të përmendin realitetet në terren meriton mirëseardhje”, tha Lavrov gjatë konferencës së tij vjetore për shtyp në Moskë. /noa.al

Foto: AP