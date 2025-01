Një denoncim shqetësues është bërë në rrjetet sociale nga administratori i një biznesi të mirënjohur në Tiranë.

Bëhet fjalë për marketin “Ferma Ime”, i menaxhuar nga biznesmeni Artur Xheka, i cili në rrjetin social “Instagram” ka denoncuar një situatë të vështirë që po kalon.

Ai thotë se së fundmi i është dhënë urdhër nga pronari të lirojë brenda 10 ditësh dyqanin që e ka me qira prej 3 vitesh. Sipas tij, dyqani ka si “pronar faktik” një person problematik i përfshirë në plagosje, vrasje, hedhje në erë, rrahje e kërcënime.

Ai shpreh shqetësimin teksa thotë se po e bën këtë postim për të njoftuar se nëse i ndodh diçka, të dihet nga i ka ardhur e keqja. Ai gjithashtu kërkon ndihmën e autoriteteve dhe medieve për këtë situatë shqetësuese.

MESAZHI I PLOTË I “FERMA IME”:

Me këtë postim të dashur miq dua të kërkoj ndihmën tuaj me shumë përunjësi! Do ju lutesha për pak kohë ta lexoni të gjithë çfarë shkruaj!

1. Ju lutem shpërndajeni sa më shumë këtë post

2. Nëse nesër ndodh diçka dua që nëpërmjet këtij postimi të dihet se kush e ka bërë.

Arsyeja që po ju shkruaj është se sot në këtë vend të eger e të pashpresë ku jetojmë, përveç halleve që i kemi të përditshme e bashkëjetojmë me to, na ndodhin dhe gjera që nuk i rrok llogjika dhe janë të pazgjithshme kur jemi të vetëm.

Pronari i dyqanit që e kam prej 3 vjetësh me qera më vjen dhe thotë dua të ma lirosh brenda 10 ditësh! Arsyeja që më jep është se ai më merr dhe të miat jo të tijat. Për ata që se dinë…se unë nuk e dija psh, pronari faktik i dyqanit ku unë kam investuar, derdhur djersën, qenkërka dikush që paska një listë aq të gjatë problemesh plagosjes, hedhjesh nëe ere, rrahjesh e kërcënimesh sa dhe policia nuk guxon të merret me të….

E di shumë mirë që ky postim do e acarojë dhe më keq por nuk e di o njerëz…jemi një vend në mes të Europës dhe akoma kemi kështu problemesh?! A do beheni ndonjëherë? A do mbarojnë ndonjëherë këto gjëra që mos kemi frikë nga këta të fortët që policia i kap sot dhe gjykata i liron nesër?!

Ju lutem ju lutem shumë, shpërndajeni sa më shumë. Unë nuk dua të dorëzohem dhe sdo dorëzohem…por dua që të gjithë ta dinë kush ishte nesë mua më ndodh gjë nesër

Ju faleminderit