Teoritë konspirative për zjarret në Los Angeles: Plan për krijimin e një qyteti të ri nga Inteligjenca Artificiale

Zjarri ka prekur edhe shkrimin ikonë “Hollywood”. Këtë e konfirmojnë disa pamje që po qarkullojnë në platforma si X, Truth (rrjeti social i krijuar nga Donald Trump) dhe YouTube.

Por nuk është e vërtetë.

Ky është vetëm shembulli i fundit i një imazhi të krijuar me inteligjencë artificiale. Për më tepër, janë disa imazhe nga përdorues të ndryshëm që janë shpërndarë dhe ribashkuar më pas online.

Zjarri që ka përfshirë qytetin kalifornian, i cili ka djegur tashmë 117 kilometra katrorë, ka vrarë 9 persona dhe ka bërë që 180 mijë të evakuohen me dëme për 150 miliardë dollarë, ka edhe një pasojë tjetër.

E zakonshmja, ajo që ndodh pas çdo katastrofe të madhe. Nga COVID-i te përmbytjet më të fundit të shkaktuara nga uragani Helene.

Kur një problem është kompleks, ndiqet një përpjekje për të gjetur një zgjidhje të thjeshtë. E cila mund të shfrytëzohet për qëllime politike ose ekonomike dhe që luan me nevojën tonë për të kuptuar dhe vendosur atë që nuk mund ta kuptojmë në një model të paracaktuar: fajtori duhet të jetë dikush.

Kjo është struktura klasike nga e cila lindin të gjitha lajmet e rreme dhe teoritë e komplotit.

Personi, i cili mund të caktohet “fajtor”, në këtë rast, është Kristin Crowley, shefja e Departamentit të Zjarrfikësve të Los Angeles. Ajo punon atje prej 22 vjetësh, ka drejtuar disa departamente dhe mban këtë post që nga viti 2022.

Por është gjithashtu grua, lezbike dhe angazhuar aktivisht në mbrojtjen e të drejtave Lgbtq+ dhe vlerave të lidhura me diversitetin dhe përfshirjen.

Crowley është kritikuar fuqishëm në disa postime në X dhe TikTok për fokusimin më shumë në promovimin e asaj që quhet “kultura e DEI” (diversitet, barazi dhe përfshirje), që është një filozofi shumë e pranishme në zonat administrative dhe qeveritare të Los Angeles, sesa në efikasitetin e sektorit.

“A mendon vërtet se DEI ka përkeqësuar dëmet nga këto zjarrvënie? Po, mendoj kështu. DEI ishte qëllimi i shefit të zjarrfikësve. Departamenti dhe qyteti shpenzuan para për DEI ndërkohë që degët e rrezikshme nuk u hoqën dhe hidrantët nuk kishin ujë”, ka shkruar Robby Starbuck, një aktivist konservator që synon të shkatërrojë mentalitetin “woke”, i cili nga e djathta ekstreme shikohet si propagandë e majtë ekstreme që lidhet me çështjet Lgbtq+.

Ky postim është ripostuar nga Elon Musk, me komentin: “DEI means people DIE” (DEI do të thotë që njerëzit vdesin).

Por sipërmarrësi, gjithashtu aleat i ngushtë i Donald Trump, duket se mbështet edhe deklarata shumë më ekstreme.

Si ato të Alex Jones, gjithashtu i njohur si komplotisti i Amerikës, i cili sugjeroi – gjithashtu në X – se zjarret ishin ndezur qëllimisht si pjesë e një “plani global për të udhëhequr një luftë ekonomike”. Komenti i Musk (më pas i fshirë): “E vërtetë”.

Po kthehemi te çështja e zjarrit, Donald Trump ka fajësuar publikisht guvernatorin e Kalifornisë, Gavin Newsom, për vështirësinë në furnizimin me ujë të Los Angeles.

Po ashtu, kryebashkiakja e qytetit, Karen Bass, akuzohet për përgjegjësinë për zjarrin, pasi ka shkurtuar buxhetin për zjarrfikësit. Dhe është e vërtetë: vitin e kaluar është shkurtuar me 17.6 milionë dollarë nga një buxhet total prej 820 milionë dollarësh.

Por përgjigjja e kryebashkiakes ka qenë: “Mendoj se nëse kthehemi pas dhe shohim reduktimet që janë bërë, nuk ka pasur asnjë ulje që do të kishte pasur ndikim në situatën që kemi përballuar këto dy ditë”.

Po teoritë e komplotit që po qarkullojnë këto ditë po prekin gjithashtu dy nga industritë më të rëndësishme të Kalifornisë, atë teknologjike dhe atë të argëtimit.

Sipas këtyre teorive, zjarri – që për të dyja është sigurisht i qëllimshëm – ka origjinën në një plan për të krijuar një qytet të ri të drejtuar dhe menaxhuar nga inteligjenca artificiale, mbi mbetjet e Los Angeles.

Ndihma vjen nga një dokument i vitit 2020 për digjitalizimin e qytetit, me një plan 8-vjeçar të quajtur SmartLA 2028. “A ishte ky një sulm i synuar për të marrë më shumë tokë të çmuar?”, sugjeron një përdorues. Dhe më tej: “Po flasim për SmartLA 2028… dhe për mënyrën se si zjarret e Los Angeles janë përshtatur me programin e tyre të ri-kualifikimit urban. Zjarret krijojnë toka të lira… që papritmas janë në dispozicion për “ri-imagjinimin” e lagjeve në përputhje me vizionet e qytetit smart”.

Dhe pastaj është Hollywood, “klasa e yjeve” që do të bëjë gjithçka për të mbrojtur krimet e saj. Edhe duke ndezur një zjarr.

Këtu protagonisti është Sean Diddy Combs, i cili në shtator u akuzua për dhunë seksuale dhe trafikim të qenieve njerëzore. Dhe duket, sipas disa teorive që po qarkullojnë online, se ekziston një tunel që lidhte shtëpinë e artistit me vilën e PlayBoy.

Një lloj kalimi sekret për të lehtësuar trafikun e tij, por që nuk është gjetur kurrë.

Zjarri do të ishte shkaktuar, sipas komplotistëve, nga përpjekjet për të shkatërruar këtë tunel për të fshirë prova që mund të kishin përkeqësuar pozitat e Combs dhe – për më tepër – për të zbuluar krimet e yjeve të Hollywood-it.