‘Ti ha gjithë ditën…! Plas debati mes Klajdit dhe Rozanës: Je manipuluese, më bëhet qejfi nëse del

Një debat i fortë ka ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e “Big Brother VIP 4” mes Rozanës dhe Klajdit. E gjitha nisi pasi këngëtarja kishte bërë për të ngrënë, por këngëtari kishte mbetur pa gjë pasi kishte mbaruar.

Rozana i thotë se bëri një gjysmë mishi, Amber kishte kërkuar për të ngrënë dhe hëngri. Madje sipas saj, edhe Egli i kishte thënë Gertës që të ikte të hante dhe kur ka shkuar ajo nuk ka patur. Ushqimi ishte bërë nga buxheti personal i Rozanës, Eglit dhe Livias.

“Unë i dhashë gjysmën time Gjestit”, shton pastaj Rozana dhe del jashtë. Nga ana tjetër Klajdi i përgjigjet: “Unë te buka nuk kapem me askënd, as me armikun më të madh, largohu, si artiste flet dhe sillesh. Ke një shpirt shumë të madh po e tregon dita ditës. Bravo, je njësh, je figurë”.

Më pas Klajdi iu drejtua Livias duke i thënë për Rozanën:

“Këto janë gjeste të vogla që në shumatore shumë të vogla bëjnë një të madhe dhe tregojnë çfarë njeriu je, edhe ça shpirti ke. Edhe nuk ka justifikim as buxheti e asgjë. Unë thashë e kam bërë kastile që gjithë buxhetin tim personal cigare. Këtu ka moj sallam, djathë, makarona, nuk është se do rri pa ngrënë, e dija. Vetëm për të parë ça zemre kanë të gjithë banorët, sidomos zemrën e saj”.

Më pas ka nisur debati mes Klajdit dhe Rozanës te divanet jashtë:

Rozana: Unë të mas ty pulsin çfarë bën ti kur je në vështirësi. Gënjeshtar

Klajdi: Po më ngatërron me veten

G-Bani: Ju jeni legenda

Rozana: Unë s’jam legjendë, jam njeri

Klajdi: Unë jam gënjeshtar, hipokrit, negativ, i kam të gjitha

Rozana: Sot gënjeve sy për sy, ke ardhur pas Gertës sot. Pasi Gerta nuk gjeti ushqim që i kishte premtuar Egli

Klajdi: Fol, fol

Rozana: Klajdi je i fundit që mund të pyes për të ngrënë se ti ha gjithë ditën me thënë të drejtën.

Klajdi: E nëse më pyet domethënë është gabim

Rozana: Jo, ngaqë ti je më i ngopuri këtu në shtëpi

Klajdi: Është e vërtetë apo të duket ty?

Rozana: Më duket mua

Klajdi: Mendimi im është se dy herë ke gatuar dhe s’më ke pyetur

Rozana: Mos u mërzit, nuk do të pyes asnjëherë

Klajdi: Bravo

Rozana: Me buxhet personal jo, kur kam bërë për të gjithë ke ngrënë

Klajdi: E di shumë mirë, gjesti, mua nuk më hahej bukë si mbrëmë si sot

Rozana: O zotëri pse duhet të të pyes ty kur nuk kam supë, ça të të jepja tenxhere për të ngrënë? Mos u merr me mua, merru me dikë tjetër

Klajdi: Pse ça të duket vetja që të mos merrem me ty, kush je ti? Më more pak inat që s’po mbaj lojën tënde, e s’më shikon më

Rozana: Jo, s’më duhesh ti fare në lojë, madje mendoj se del sot

Klajdi: Sigurisht. Do ta bëj qejfin thua?

Rozana: Po, nëse del po

Klajdi: Po nëse del ti ça ndodh?

Rozana: Nëse dal unë të bëhet qejfi ty

Klajdi: Me thënë të drejtën më bëhet

Rozana: Qenkemi të dy me të njëjtën pasaportë, ça do

Klajdi: Të merrem me ty, qenkemi njësoj

Rozana: Njësoj nuk jemi. Hajde merru

Klajdi: Unë nuk jam mashtrues dhe manipulues

Rozana: Puna është a merrem unë me ty