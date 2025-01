“E lyen me bojë të zezë dhe i vend lëkurë…”/ Si i priti Gjesti ‘ngacmimet’ e Xumit?

Gjesti është një nga banorët që u zgjua më vonë ditën e sotme. Ashtu si mbrëmjen që hyri në “Big Brother VIP 4”, ai është shtrirë në divanin e kuq në living për të fjetur.

Ditën e sotme, Xumi vendosi që t’a zgjonte duke i lyer fytyrën me remel.

“A do çohesh? A do vish të hash ndonjë gjë?”, i tha ai pasi e kishte bërë me të zezë në fytyrë.

Gjesti ndërkohë prek fytyrën me dorë dhe bëhet akoma më pis dhe Xumi nis e qesh.

Pasi e lyen me remel, Xumi tenton që t’i vendosë lëkurën e bananes në kokë. Nga ana tjetër Gjesti nuk reagoi ndaj këtyre ngacmimeve të Xumit.

Këto veprime Xumi i bëri në shenjë shakaje duke qenë se ka raport të mirë me Gjestin.