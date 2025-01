Portieri i panjohur pëson 5 gola nga Real Madridi dhe bëhet ‘hero’: Telefoni im po shpërthen nga mesazhet…

Kupa e Mbretit në Spanjë prej disa sezoneve ka adoptuar një formulë “alla angleze”. Një formulë e mrekullueshme që në fazat e para sjell ndeshje mes ekipeve të pabarabarta, por me tërheqje të jashtëzakonshme. Real Madridi, që në vitin 2024 ka fituar gjithçka, u përball në 1/8 finale me një ekip të kategorisë së katërt spanjolle, Deportiva Minera.

Sigurisht, ishte një ndeshje njëkahëshe. Rezultati përfundoi në favor të “Los Blancos”, por portieri i Minera, Fran Martinez, u shndërrua në protagonist absolut. Ai pësoi 5 gola, por kreu 17 pritje, 13 prej të cilave goditje nga brenda zonës së rreptësisë.

Ndeshja përfundoi me goleadë, siç pritej. Real Madridi u kualifikua në 1/8 finale të Kupës së Mbretit duke fituar 5-0 në stadiumin “Cartagonova”. Shënuesit për merenguesit ishin Arda Guler (dy gola), Camavinga, Valverde dhe veterani Luka Modric.

Fran Martinez, portieri i Minera, që më herët ka qenë pjesë e akademisë së Real Madridit, pati një mbrëmje të paharrueshme. Ai pësoi 5 gola, por gjithsesi ishte lojtari më i mirë në fushë, duke u përballur heroikisht me sulmet e vazhdueshme të madrilenëve.

Në 90 minuta, Real Madridi goditi 22 herë drejt portës së tij, ndërsa Martinez realizoi 17 pritje. Një numër i jashtëzakonshëm pritjesh, sidomos kur krahasohet me performancat e portierëve të tjerë. Për shembull, Yann Sommer, portieri i kampionëve të Italisë, në 16 javë kampionat ka realizuar gjithsej 40 pritje.

Në një intervistë për emisionin “El Larguero” të “Cadena SER”, Martinez tregoi emocionet e përjetuara në ndeshjen dhe mbrëmjen e paharrueshme: “E dinim që ata ishin më të mirë, por jo në atë nivel. Ishte një përvojë e jashtëzakonshme”.

Portieri zbuloi se kishte marrë një fanellë me autograf nga Thibaut Courtois, e cila iu dorëzua pas ndeshjes. Duke folur për Carlo Ancelotti, ai tregoi me humor: “U nervozova me të kur pashë që futi në lojë Vinicius, Bellingham dhe Mbappé. I thashë vetes: Carletto, na lë rehat, mjafton kaq!”

Martinez tregoi gjithashtu një moment argëtues me Brahim Diaz, i cili, pasi nuk arriti ta mposhtte portierin në një aksion, i tha: “Bastard, më ndale”. Pas ndeshjes, telefoni i tij u bë qendra e vëmendjes. Martinez tha: “Telefoni im po shpërthen. Bateria m’u mbarua shpejt, sepse praktikisht kushdo më ka dërguar mesazhe në momentet pas ndeshjes”.

Fran Martinez mund të ketë pësuar 5 gola, por performanca e tij heroike e ka bërë emrin e tij të njohur në botën e futbollit.