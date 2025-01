ANALIZË | E djathta ekstreme austriake merr mandatin për të tentuar të udhëheqë një qeveri për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore

Lideri i Partisë së Lirisë së Austrisë mori një mandat të hënën për të provuar të formojë një qeveri të re, e cila do të ishte e para e drejtuar nga e djathta ekstreme që nga Lufta e Dytë Botërore, nëse ai arrin sukses

Nga PHILIPP JENNE and GEIR MOULSON për Associated Press. Përktheu dhe redaktoi: noa.al

Partia e Lirisë, e cila është kundër emigracionit dhe skeptike ndaj BE-së, udhëhiqet nga Herbert Kickl dhe fitoi zgjedhjet parlamentare të Austrisë në shtator, duke marrë 28.8% të votave dhe duke lënë pas kancelarin në detyrë Karl Nehammer dhe Partinë Popullore Austriake në vendin e dytë.

Por në tetor, presidenti Alexander Van der Bellen i dha fillimisht Nehammer-it mundësinë për të formuar një qeveri të re pasi partia e tij deklaroi se nuk do të bashkëpunonte me Partinë e Lirisë nën udhëheqjen e Kickl-it, dhe të tjerë refuzuan gjithashtu të bashkëpunonin me këtë parti.

Përpjekjet për të formuar një aleancë qeverisëse pa të djathtën ekstreme dështuan në ditët e para të vitit të ri dhe Nehammer njoftoi të shtunën se do të jepte dorëheqjen, raporton noa.al duke cituar një raport special të AP.

Pas kësaj, Partia Popullore sinjalizoi se mund të jetë e hapur për të punuar nën drejtimin e Kickl-it.

Van der Bellen tha pas takimit me Kickl-in për rreth një orë në pallatin presidencial të hënën, se e kishte ngarkuar liderin e Partisë së Lirisë të mbante bisedime me Partinë Popullore për të formuar një qeveri të re.

“Nuk e ndërmora lehtë këtë hap,” tha presidenti për gazetarët. “Do të vazhdoj të kujdesem që parimet dhe rregullat e kushtetutës sonë të respektohen dhe të zbatohen siç duhet.”

E djathta ekstreme dhe konservatorët kanë qeverisur së bashku më parë, por në raste të mëparshme me Partinë e Lirisë si partner më i vogël. Më së fundmi, ata drejtuan Austrinë nga viti 2017 deri në 2019 në një qeveri ku Kickl — një 56-vjeçar me prirje për provokime — shërbeu si ministër i Brendshëm. Kjo qeveri u rrëzua nga një skandal që përfshinte liderin e atëhershëm të Partisë së Lirisë.

Bisedimet për koalicion midis të djathtës ekstreme dhe konservatorëve nuk janë të garantuara të kenë sukses, por nuk ka më asnjë opsion tjetër realist në parlamentin aktual dhe sondazhet sugjerojnë se zgjedhjet e reja së shpejti mund ta forcojnë më tej Partinë e Lirisë.

Në programin e saj elektoral të titulluar “Fortesa Austriake,” Partia e Lirisë ka bërë thirrje për “riatdhesimin e të huajve të paftuar,” për të pasur një komb më “homogjen” duke kontrolluar rreptësisht kufijtë dhe duke pezulluar të drejtën për azil përmes një ligji emergjent.

Partia e Lirisë gjithashtu kërkon fundin e sanksioneve ndaj Rusisë, është shumë kritike ndaj ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën dhe dëshiron të largohet nga Iniciativa Europiane Sky Shield, një projekt për mbrojtje nga raketat i nisur nga Gjermania.

Kickl ka kritikuar “elitat” në Bruksel dhe ka kërkuar që disa kompetenca të kthehen nga Bashkimi Europian tek Austria.

Partia e Lirisë është pjesë e një aleance populiste të djathtë në Parlamentin Europian, Patriotët për Europën, që përfshin gjithashtu partitë e kryeministrit hungarez Viktor Orbán dhe të Geert Wilders në Holandë, partia e të cilit dominon qeverinë e re të Holandës.

Van der Bellen vuri në dukje se qeveria e re nuk do të ketë një detyrë të lehtë.

“Mjedisi ekonomik është i vështirë. Austria ndodhet në një recesion të vazhdueshëm, papunësia është në rritje; në të njëjtën kohë, buxheti ynë shtetëror duhet të ristrukturohet,” tha ai. “Nuk është e mundur që të gjitha masat të jenë popullore, por ato do të duhet të zbatohen.”