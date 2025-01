Horoskopi javor i Brankos nga data 6 deri në 12 janar 2025

Mirë se vini në takimin tonë javor me horoskopin e javës, koha për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ne nga data 6 deri më 12 janar 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al të zodiakut të përjavshëm që Branko Vatovec astrologu i njohur italo-sllove sjell për publikun përmes transmetimit radiofonik.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Një javë plot energji dhe vendime. Marsi në shenjën tuaj ju dhuron një shtysë të pabesueshme: jeni të vendosur për të arritur qëllimet tuaja. Përfitoni nga kjo energji për të përballuar sfidat profesionale. Megjithatë, të enjten mund të hasni një pengesë të vogël që do t’ju vërë në provë. Mos u shqetësoni, Dashi, është vetëm një test i qëndrueshmërisë. Fundjava është ideale për t’u relaksuar dhe për të rifituar energjinë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Ëndrra me sy hapur. Afërdita në aspekt të mirë ju fton të kultivoni dëshirat tuaja më të thella. Është momenti i duhur për t’iu përkushtuar dashurisë: qoftë beqar apo në çift, lëreni veten të lirë ndaj romantizmit. Sidoqoftë, e mërkura mund të sjellë disa tensione në punë. Ruani qetësinë dhe zgjidhni gjithçka me diplomaci. Fundjava premton momente gëzimi të pastër me miqtë ose familjarët.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Një përzierje sfidash dhe surprizash. Kjo javë kërkon gjithë aftësinë tuaj për t’u përshtatur. Merkuri në retrogradë mund të krijojë keqkuptime, sidomos të hënën. Mos u shqetësoni: që nga e mërkura gjithçka do të fillojë të qartësohet, ndërsa e premtja sjell një surprizë të këndshme profesionale. Fundjavën kushtojani vetes: një libër ose një shëtitje do t’ju ndihmojnë të rigjeni kënaqësinë e thjeshtësisë.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Një javë e ëmbël dhe reflektuese. Hëna e Re të martën ju fton të bëni një bilanc emocional. Është koha për të lënë pas të shkuarën dhe për t’u hapur ndaj eksperiencave të reja. E premtja do të jetë një ditë e veçantë për dashurinë: yjet favorizojnë takime magjike. Shmangni debatet e panevojshme të dielën, pasi mund të prishin harmoninë e fundjavës.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Të gjithë sytë janë te ju! Këtë javë jeni protagonistë absolutë. Dielli ju dhuron një shkëlqim të parezistueshëm dhe në punë mund të merrni njohje të rëndësishme. E marta mund të jetë një ditë e vështirë për marrëdhëniet: tregohuni të qartë dhe të durueshëm. Të shtunën, yjet ju këshillojnë të merrni pak kohë për veten, ndoshta me një sesion relaksimi.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Planifikim dhe organizim. Kjo javë është ideale për të vënë rregull në mendimet dhe projektet tuaja. Merkuri në retrogradë mund të sjellë disa vonesa, por mos u dorëzoni: gjithçka do të zgjidhet deri të premten. Dashuria vjen në qendër të vëmendjes të dielën: një gjest i papritur mund t’ju bëjë zemrën të rrahë më fort. Hapuni ndaj surprizave!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ekuilibër i rikthyer. Pas një periudhe pasigurish, kjo javë sjell harmoni. Afërdita ju buzëqesh, duke e bërë marrëdhëniet të rrjedhshme dhe të kënaqshme. Në punë, kushtojini vëmendje të enjtes: shmangni vendimet e nxituara. Fundjava është perfekte për të kultivuar krijimtarinë tuaj: pikturimi, shkrimi ose thjesht ëndërrimi do t’ju ndihmojnë të relaksoheni.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Intensitet dhe transformim. Yjet ju shtyjnë të shikoni brenda vetes. Kjo javë është perfekte për të përballuar çështje të vjetra të pazgjidhura. E mërkura mund t’ju sjellë një lajm të papritur që do të ndryshojë planet tuaja. Dashuria është pasionante: e shtuna është dita ideale për një mbrëmje të veçantë me partnerin. Beqarë? Mbani sytë hapur, dikush mund t’ju mahnisë.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Aventura në horizont. Dëshira juaj për të eksploruar dhe eksperimentuar është në kulm. E hëna sjell një valë energjie pozitive, veçanërisht në punë. Megjithatë, kini kujdes të mos e teproni: e premtja mund të jetë një ditë stresuese. Merrni kohë për të rifituar energjinë. Të dielën, yjet premtojnë momente të paharrueshme me miqtë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Përqendrim dhe vendosmëri. Këtë javë jeni të fokusuar në qëllimet tuaja. Marsi ju mbështet në punë, por kujdes mos të anashkaloni ata që ju rrethojnë. E marta është ideale për të marrë vendime të rëndësishme. Të shtunën, dhurojini vetes një pushim: një shëtitje në natyrë do t’ju ndihmojë të rifitoni qetësinë dhe energjinë.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Pak magji në ajër. Krijimtaria juaj është në kulm këtë javë. E hëna është perfekte për të nisur projekte të reja, ndërsa e enjta sjell një takim të papritur që mund të ndryshojë perspektivat tuaja. Dashuria është në qendër të vëmendjes: fundjava është ideale për një surprizë romantike ose për të njohur dikë të veçantë.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Ëmbëlsi dhe intuitë. Këtë javë yjet ju dhurojnë një energji ëndërrimtare dhe pozitive. E premtja është një ditë veçanërisht me fat: ndiqni intuitën tuaj, nuk do t’ju zhgënjejë. Sidoqoftë, e hëna mund të jetë pak kaotike: ruani qetësinë dhe mbështetuni te aftësia juaj për t’u përshtatur. E diela do të jetë perfekte për t’u relaksuar dhe për të medituar. /noa.al