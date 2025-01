E rëndë në Tetovë, babai vret djalin pas një debati

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Tetovë, ku një 65 vjeçar ka vrarë djalin e tij 39 vjeçar pas një debati. Sipas mediave vendase, trupi i pajetë është gjetur mbrëmjen e enjtes në “Bllok 70” në Tetovë. Sipas informacioneve të para, dyshohet se 65 vjeçari e ka qëlluar të birin me pushkë.

“Sot (02.01.2025) rreth orës 18:50 në bllokun 70 në Tetovë, S.N.(39) është gjetur në shtëpinë e tij pa shenja jete, me plagë me armë zjarri në kokë. S.N. ka jetuar vetëm me babain e tij, i cili është gjetur pa ndjenja dhe nga ana e Emergjencës Mjekësore është dërguar në Qendrën Urgjente të Tetovës.

Në dhomën ku është gjetur S.N. është gjetur një pushkë gjuetie. Pas ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve për zbardhjen e rastit, në koordinim me prokurorin publik, është konstatuar se kemi të bëjmë me vepër penale “vrasje” e kryer më datë 31.12.2024, ku pas një konfrontimi fizik të mëparshëm, M.N. (65) ka vrarë me pushkë gjuetie djalin e tij S.N. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të përgaditet parashtresë përkatës”, ka njoftuar policia maqedonase.