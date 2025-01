Cybertruck-u i Elon Musk shpërthen përpara kullës ‘Trump’. Një i vdekur, 7 të plagosur

Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar sot në Las Vegas, përballë hotelit të famshëm "Trump".

Sipas informacioneve nga mediat amerikane, përpara derës së hotelit është parkuar një makinë model "Cybertruck" e Teslas, kompanisë së Elon Musk, dhe pak çaste më pas ka shpërthyer.

Raportohet se shoferi ka humbur jetën, ndërsa rreth 7 persona të tjerë kanë marrë lëndime nga shpërthimi.

Hetuesit nuk e dinë ende se çfarë e shkaktoi shpërthimin, nëse diçka nuk shkonte me automjetin elektrik apo nëse ishte diçka jashtme. Përcaktimi i shkakut të shpërthimit është objektivi kryesor i hetimeve.

Hoteli është subjekt i kërcënimeve të shpeshta dhe sigurisë së shtuar duke pasur parasysh lidhjen me Presidentin e zgjedhur Donald Trump.

Eric Trump, djali i tij, ka postuar në rrjetet sociale për incidentin.

“Më herët sot, një zjarr i raportuar në automjetin elektrik në derën e hotelit të Trump Las Vegas. Siguria dhe mirëqenia e mysafirëve dhe stafit tonë mbeten prioriteti ynë kryesor. Ne i shprehim mirënjohjen tonë të përzemërt Departamentit të Zjarrfikësve të Las Vegasit dhe zbatimit të ligjit vendas për reagimin dhe profesionalizmin e tyre të shpejtë", shkroi ai.

Hoteli lëshoi ??gjithashtu një deklaratë në X duke sugjeruar se makina e përfshirë ishte elektrike.

“Më herët sot një zjarr i raportuar në automjetin elektrik ka ndodhur në hyrje të hotelit Trump në Las Vegas. Siguria dhe mirëqenia e mysafirëve dhe stafit tonë mbeten prioriteti ynë kryesor. Ne i shprehim mirënjohjen tonë Departamentit të Zjarrfikësve të Las Vegasit dhe zbatimit të ligjit vendas për reagimin e tyre të shpejtë", shkroi hoteli.

Uhh – watch this video of the Cybertruck explosion outside Trump Tower in Vegas.

Doesn't look like a simple battery explosion. Why do I see fireworks?pic.twitter.com/squAcWlgpe

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 1, 2025