Tragjedi natën e ndërrimit të viteve në SHBA. Kamioni merr përpara qytetarët që po festonin, më pas shoferi zbret dhe qëllon me armë. Disa të vrarë

Një makinë u përplas me një grup njerëzish në New Orleans të SHBA-së, duke vrarë disa persona, tha policia.

Gjithçka ndodhi në rrugën Bourbon rreth orës 3:15 të mëngjesit me orën lokale, raportoi stacioni televiziv lokal WGNO. Rruga Bourbon ndodhet në lagjen franceze të New Orleans. Përgjatë asaj rruge, mijëra njerëz morën pjesë në festimet e Vitit të Ri mbrëmë.

Policia nuk ka dhënë ende numrin e saktë të viktimave, si dhe numrin e të plagosurve.

Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur një ambulancë, ndërsa rruga aktualisht është e mbyllur.

Deri më tani, policia nuk ka bërë të ditur asgjë për motivin e këtij akti, apo nëse bëhet fjalë për terrorizëm.

CBS News raporton, duke cituar deklaratat e dëshmitarëve, se një kamion u përplas me një turmë në rrugën Bourbon me shpejtësi të madhe, dhe më pas shoferi doli dhe filloi të qëllonte me armën e tij dhe policia iu përgjigj zjarrit.

#BREAKING 🚨 Een pickup truck is ingereden op een menigte in de French Quarter, New Orleans, #Louisana. Er zijn 10 doden en meerdere gewonden gemeld. pic.twitter.com/D1m40CGIPv — Roy Grinwis (@RoyGrinwis) January 1, 2025