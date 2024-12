Hiqni dorë nga duhani në 2025!: Një cigare e vetme heq 20 minuta nga jeta!

ANGLI- Duhanpirësve u kërkohet të heqin dorë nga ky zakon për vitin 2025, pasi një vlerësim i ri i dëmeve të cigareve zbuloi se ato shkurtojnë jetëgjatësinë edhe më shumë sesa menduan mjekët. Studiuesit në Kolegjin Universitar të Londrës zbuluan se mesatarisht një cigare e vetme merr rreth 20 minuta nga jeta e një personi, që do të thotë se një paketë prej 20 cigaresh mund të shkurtojë jetën e një personi me gati shtatë orë.

Sipas analizës, nëse një duhanpirës me 10 cigare në ditë e lë më 1 janar, mund të parandalojë humbjen e një dite të plotë të jetës deri më 8 janar. Ata mund të rrisin jetëgjatësinë e tyre me një javë nëse e lënë duhanin deri më 5 shkurt dhe një muaj të tërë nëse ndalojnë deri më 5 gusht. Deri në fund të vitit, ata mund të kishin shmangur humbjen e 50 ditëve të jetës, zbuloi vlerësimi sipas "The Guardian".

"Njerëzit në përgjithësi e dinë se pirja e duhanit është e dëmshme, por priren të nënvlerësojnë sa shumë," tha Dr Sarah Jackson, një studiuese kryesore në grupin kërkimor të alkoolit dhe duhanit.

Pirja e duhanit është një nga shkaqet kryesore të parandalueshme në botë të sëmundjeve dhe vdekjeve, duke vrarë deri në dy të tretat e përdoruesve afatgjatë. Shkakton rreth 80,000 vdekje në vit në MB dhe një të katërtën e të gjitha vdekjeve nga kanceri në Angli.

Studimi, i porositur nga Departamenti i Shëndetësisë, bazohet në të dhënat më të fundit nga Studimi i Mjekëve Britanikë, i cili filloi në vitin 1951 si një nga studimet e para të mëdha në botë mbi efektet e pirjes së duhanit, dhe Studimi i miliona grave i cili ka gjurmuar shëndetin e tyre që nga viti 1996.

Ndërsa një vlerësim i mëparshëm në BMJ në vitin 2000 zbuloi se mesatarisht një cigare e vetme uli jetëgjatësinë me rreth 11 minuta, analiza e fundit e publikuar në Journal of Addiction gati dyfishon shifrën në 20 minuta, 17 minuta për burrat dhe 22 minuta për gratë.

Edhe pse disa duhanpirës jetojnë jetë të gjatë, të tjerë zhvillojnë sëmundje të lidhura me duhanin dhe madje vdesin prej tyre në të 40-at. Variacioni shkaktohet nga ndryshimet në zakonet e pirjes së duhanit, si lloji i cigares së përdorur, numri i thithjeve të marra dhe sa thellë thithin duhanpirësit. Njerëzit gjithashtu ndryshojnë në atë se sa të ndjeshëm janë ndaj substancave toksike në tymin e cigares.