Thuram pa limite: Dua të fitoj gjithçka me Interin, nuk do ta shfrytëzoj kurrë klauzolën për të ikur

Me fanellën zikaltër, Marcus Thuram nuk ka qenë asnjëherë në formë si tani. Ai ka shënuar tashmë 13 gola, i fundit ndaj Como, i cili ka ngjallur kujtime për Ronaldon ("Fenomenin"), idhullin e tij që nga fëmijëria. Thuram nuk vendos limite për sezonin aktual:

"Unë nuk mund të zgjedh, si qëllim kam fitimin e 5 trofeve sezonalë. E konsideroj Interin si një nga klubet më të mëdhenj të Europës. E ndjej që jemi një skuadër që i frikëson kundërshtarët. Nuk shoh asnjë klub më të fortë se ne, asnjë".

Kjo bindje e madhe e sulmuesit francez do ta bëjë atë një nga lojtarët më të kërkuar në merkaton e ardhshëm: "Klauzola ime e largimit prej 85 milionë eurosh? Shifra është e lartë, por duhet të them një gjë për qartësi.

Nuk do të ndodhë kurrë që unë të largohem nga Interi duke shfrytëzuar klauzolën, për marrëdhënien që kam këtu me të gjithë. Ajo shifër është aty, por nuk do të jem unë i vetmi që do të zgjedh. Nëse diçka do të ndodhë, gjithmonë do të ketë diskutime me klubin".

"Ky është momenti më i lartë i karrierës sime, – shtoi me siguri 27-vjeçari. – Tek Interi kam besimin e plotë të të gjithëve. Kjo falë atyre që janë rreth meje: shokëve të skuadrës, trajnerit, klubit.

Sidoqoftë, kam shumë për t’u përmirësuar. Siç është loja me kokë, për shembull. Po kështu duhet të luaj më shpejt se deri tani. Tani ndihem më i fortë se në fillim të sezonit. Në janar do të jem edhe më i mirë".