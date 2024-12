Aksident në aksin Levan-Tepelenë, përplasen dy makina, plagosen katër persona

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në fsahtin Kashisht të Fierit, me pasojë plagosjen e katër personave.

Dy automjete tip “Benz” janë përplasur me njëra-tjetrën rreth orës 19:00 në Levan-Tepelenë dhe si pasojë e goditjes së fortë janë dëmtuar dy drejtuesit e automjeteve dhe dy pasagjerët e njërit nga mjetet.

Mjeti me drejtues F. B., 35 vjeç, banues në Tepelenë, është përplasur me automjetin po tip "Benz", me drejtues shtetasin P. H., 24 vjeç, banues në Fier.

Dy pasagjerët e plagosur janë Xh. Ç., 23 vjeç dhe V. K., 18 vjeç, banues në Fier, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Ata janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier, ndërsa policia dhe grupi hetimor që ndodhen në vendngjarje, po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me 4 të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale.