Aksident në aksin Vorë-Rinas, përplasen dy mjete, ndërron jetë në spital një nga shoferët

TIRANË- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Vorë-Rinas. Në aksident janë përfshirë dy automjete.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë në spital një nga shoferët, shtetasi me inicialet Q.H., 45 vjeç. Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

NJOFTIMI I POLICISË:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 23.12.2024, rreth orës 18:50, në aksin rrugor Vorë-Rinas, mjeti tip “Fiat” me drejtues shtetasin Q.H., 45 vjeç, është përplasur me mjetin tip “Audi” me drejtues shtetasin E.A.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit “Fiat”, shtetasi Q.H., pasi u transportua në spital për ndihmë mjekësore, ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit.