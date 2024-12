Njohja e pensioneve të diasporës, Rama: Jemi duke negociuar 8 marrëveshje të tjera me vendet ku ka shqiptarë

TIRANË- Kreu i qeverisë, Edi Rama tha se mazhoranca ka mbështetur diasporën për njohjen e pensioneve në shtetet ku shqiptarët jetojnë dhe punojnë.

Kryeministri lajmëroi në takimin e Këshillit Koordinues i Diasporës se po negociohen 8 marrëveshje të tjera. Ndër marrëveshjet e negociuara, Rama ka cilësuar atë me Greqinë dhe Italinë si më të vështirat.

“Kur ne e kemi marrë detyrën, ishte e paimagjinueshme. Mbështetja që i kemi dhënë diasporës në njohjen e pensoineve. Shqipëria kishte vetëm një marrëveshje pensionesh, nuk më kujtohet ai vend. Sot, ne kemi një numër të madh marrëveshjesh dhe jemi duke negociuar 8 marrëveshje të tjera. Kemi negociuar marrëveshjen me Italinë, që ishte më e vështira. Kemi edhe marrëveshjen tjetër, me Greqinë, që është edhe më e vështirë se ajo me Italinë. Po negociojmë marrëveshje me të gjitha vendet ku ka shqiptarë”, theksoi ai.