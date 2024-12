Juve, parrulla për Vlahovic: DV9 dhe ultrasit të bashkuar deri në fund, një gjest i izoluar nuk e fshin të kaluarën

Siç ishte paralajmëruar dje pasdite, ultrasit e Juventusit kanë shpalosur një parrullë jashtë “Allianz Stadium”, ku në orën 21:00 filloi ndeshja e Kupës së Italisë mes bardhezinjve dhe Cagliarit. E bënë këtë për të shprehur mendimin e tyre pas ngjarjeve të ndodhura të shtunën mbrëma në lidhje me Dusan Vlahovic.

Sulmuesi serb, pasi shënoi me penallti golin e barazimit 2-2 kundër Venezias, u përfshi në një përplasje, që nuk kaloi pa u vënë re, duke shpjeguar më pas arsyet e tij. Tifo-grupi i organizuar i Juves, i cili po atë të shtunë kishte pasur disa kore kundër numrit 9, megjithatë ka ulur tonet dhe ka shkruar në parrullë: "Një gjest i izoluar nuk e fshin të kaluarën, nga ne ke qenë gjithmonë i respektuar. Juventus, DV9 dhe ultrasit, të bashkuar deri në fund".

Përmes Instagramit, vetë Vlahovic kishte tentuar menjëherë të ulte tonet: "E kuptoj keqardhjen për rezultatet e fundit dhe keni të drejtë ta shprehni. Ju kam respektuar gjithmonë, duke dhënë gjithçka për këtë fanellë, ju falënderoj për mbështetjen që na jepni çdo ditë. Tani është e rëndësishme të vazhdojmë të mbështesim ekipin dhe të rikthehemi TË BASHKUAR".

Ja deklarata e djeshme e tifo-grupit të organizuar të Juventusit: "Sonte, me rastin e ndeshjes Juventus-Cagliari, do të shfaqim një parrullë jashtë stadiumit për të treguar mbështetjen tonë ndaj ekipit. Do të na kishte pëlqyer ta shfaqnim brenda për të ofruar më shumë afërsi dhe ngrohtësi, por për fat të keq e kemi të pamundur ta bëjmë për shkak të rregullave në fuqi brenda stadiumit, të cilat ndalojnë futjen e çdo parrulle pro Juve dhe pro lojtarëve. Për këtë arsye po kufizohemi ta shfaqim atë jashtë".