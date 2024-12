Marotta: Ata janë lepuri dhe ne gjuetarët…. Atalanta është kandidate për titullin në Serie A

I pranishëm në “Gazzetta Sports Awards” në Genoa, presidenti i Interit, Giuseppe Marotta, ka folur nga skena. Ja deklaratat e tij kryesore:

“Të jesh president është një nder, por ta bësh këtë tek Interi është edhe më shumë. Karriera ime ka filluar tek Atalanta dhe më pas kalova te Sampdoria. Kam pasur fatin ta nis nga provinca dhe të arrij te skuadra si Juve dhe Inter, që janë kulmi i futbollit.

9 vitet te Sampdoria ishin themelore. Një skuadër futbolli mendoj se është për shumëkënd si kompani private me interes publik. Ajo që unë mbështes është vlerësimi i kompetencës. Shpesh thuhet se në botën e sportit gjithçka është e lehtë.

Flitet shumë pak për Inzaghi? Simone ka avantazhin se ka qenë futbollist dhe i njeh dinamikat. Ai duhet të konsiderohet ndër trajnerët më të mirë. Ka evoluar, ka fituar përvojë dhe kjo e bën të përgatitur.

Ky kampionat, shumë i luftuar? Atalanta është shembull botëror i një modeli të suksesshëm dhe të virtytshëm. Ka skuadra me karakteristika të ndryshme. Atalanta ka arritur një mentalitet fitues, gjë që nuk është e lehtë. Bergamaskët do të dinë t’i përballojnë edhe presionet që vijnë gjatë sezonit. Ata janë lepuri dhe ne jemi gjuetarët…. Atalanta do të jetë ndër kandidatët kryesorë për ta fituar titullin.

Conte? Është një profesionist shumë i zoti, që ka fituar shumë dhe nis me një avantazh krahasuar me situatat e tjera. Ai, Inzaghi dhe Gasperini jetojnë për këtë sport të mrekullueshëm”.